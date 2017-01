नोटबंदी: 1 जनवरी तक 562 करोड़ जब्त, 4,663 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:03-01-2017 12:27:38 AM

नोटबंदी के बाद से एक जनवरी, 2017 तक आयकर विभाग ने देशभर से 562 करोड़ रुपये जब्त किए जबकि 4,663 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा हुआ। आयकर विभाग और जांच एजेंसियों की सतर्कता का ही नतीजा है कि इस दौरान 1100 मामलों में कार्रवाई हुई। इस दौरान 556 सर्वे, 253 छापेमारी और 289 मामले नकदी जब्त करने के सामने आए। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार साल के पहले दिन तक आयकर विभाग ने वेरिफिकेशन के लिए 5062 लोगों को नोटिस जारी किया। इनमें से 500 मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हवाले किए गए। 48 घंटों के दौरान 4,000 किलो सोना भी बिका

नोटबंदी के बाद सिर्फ 48 घंटों के दौरान 4,000 किलो सोना (4 टन) बिका है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस (डीजीसीईआई) के सर्वे में सामने आया है। इस दौरान बेचे गए सोने की कीमत लगभग 1,250 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को बंद करने का फैसला किया था। इसके बाद ज्वैलर्स के पास लोगों की लाइन लग गई थी। सर्वे के मुताबिक 4,000 किलो सोना में से अकेले 8 नवंबर को 2 टन (2,000 किलो) टन सोना बिका। जानिए किसने कितना बेचा सोना

दिल्‍ली के एक बड़े ज्वैलर्स के अकाउंट से मिली जानकारी के मुताबिक उसने आठ नवंबर को 700 लोगों को 45 किलो सोना बेचा। एक दिन पहले उस ज्वैलर ने सिर्फ 820 ग्राम सोना बेचा था। चेन्‍नई के ललिता ज्‍वैलर्स ने आठ नवंबर को 200 किलो सोना बेचा। एक दिन पहले वहां से केवल 40 किलो की बिक्री हुई। जयपुर के लावट ज्‍वैलर्स ने सात नवंबर को 100 ग्राम सोना होने की रिपोर्ट दी लेकिन नोटबंदी वाले दिन उसने 30 किलो सोना बेच दिया। इसके खिलाफ जांच की जा रही है। देशभर में 400 जौहरियों और सर्राफा कारोबारियों ने 20 करोड़ रुपए की टैक्‍स चोरी की बात कबूली है। अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा 100 करोड़ को छू सकता है। डीजीसीईआई ने मनी लॉन्ड्रिंग की खबरें सामने आने के बाद सर्वे शुरू किया था। इसके बाद से एजेंसी की ओर से टैक्‍स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 300 नोटिस भेजे गए हैं। डीजीसीईआईके छापे में पकड़े गए बड़े ज्वैलर्स

पिछले सप्‍ताह डीजीसीईआई ने देश की सबसे बड़ी गोल्‍ड चैन जोयलुकास पर छापा मारा था। इसमें पता चला था कि कंपनी ने अप्रैल से नवंबर के बीच 5.7 टन सोने के गहने बेचे जिनका मूल्‍य 1500 करोड़ रुपए हैं। कंपनी ने सोने की बिक्री पर दी जाने वाली एक प्रतिशत सेंट्रल एक्‍साइज ड्यूटी एक अप्रैल 2016 से नहीं चुकाई। उसे 16 करोड़ रुपए की टैक्‍स चोरी का नोटिस भेजा गया है। सके अलावा दिल्‍ली के पीपी ज्‍वैलर्स को साढ़े चार करोड़ रुपए चुकाने को कहा गया है। बताया जाता है कि उसकी ओर से 2 करोड़ रुपए चुका दिए गए हैं।

