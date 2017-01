नोटबंदी के एक माह बाद जनधन खातों से निकाले गए 5000 करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी

First Published:30-01-2017 08:11:05 AM Last Updated:30-01-2017 08:16:37 AM

जनधन खातों से नोटबंदी के करीब एक माह बाद 7 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच 5,582.83 करोड़ रुपये की निकासी हुई है। जनधन खातों में कुल जमा 7 दिसंबर को 74,610 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। बाद में इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 11 जनवरी को यह घटकर 69,027.17 करोड़ रुपये पर आ गई। 7 दिसंबर से 11 जनवरी की अवधि में जनधन खातों से कुल जमा में 5,582.83 करोड़ की कमी आई। खातों की संख्या 26.68 करोड़ है। मासिक सीमा तय की : इन खातों का दुरुपयोग रोकने को निकासी की मासिक सीमा 30 नवंबर से 10,000 रुपये तय की गई है। जनधन खातों में जमा की अधिकतम सीमा 50,000 है। 9 नवंबर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने के दौरान 25.5 करोड़ जनधन खातों में 45,636.61 करोड़ की राशि जमा थी। जमा राशि में इजाफा : नोटबंदी की घोषणा के एक माह के भीतर जनधन खातों में जमा में 28,973 करोड़ का इजाफा हुआ था। आधार से जुड़े जनधन खातों की संख्या 11 जनवरी को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 15.36 करोड़ हो गई है जो नोटबंदी के दिन 13.68 करोड़ थी। एक से अधिक पैन रखने वालों पर आयकर विभाग की नजर

आयकर विभाग की एक जैसे पते, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल जैसी सूचनाओं को जुटाकर एक से अधिक पैन रखने वालों पर नजर है। इसके लिए आयकर विभाग निजी कंपनियों की मदद लेगा। इसका मकसद कर मामले में खामियों को दूर करना और कर चोरी को पकड़ना है।आयकर विभाग नोटबंदी के बाद उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। इसके लिए मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) की सेवा लेने की योजना है। एमएसपी विश्लेषण संबंधी समाधान उपलब्ध कराएगी जो विभिन्न जानकारियों और आंकड़ों का मिलान करेगी और उसके बीच संबंधों की पहचान करेगी। पैन और पैन से इतर आंकड़े को एक जगह करेगी। विश्लेषण समाधान से विभाग को बैंकों, डाकघरों और अन्य स्नेत से प्राप्त आंकड़ों को सूचनाओं को जोड़ने और फर्जी ब्योरे की पहचान में मदद मिलेगी। नोटबंदी के बाद के आंकड़े को जोड़ने और उनके कर रिटर्न, टीडीएस, कर भुगतान जैसे आंकड़ों के मिलान का उपयोग करदाता के व्यापक प्रोफाइल तैयार करने में किया जाएगा। ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स’ बैंक का उद्घाटन आज रांची और रायपुर में सोमवार को देश का पहला इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खुलेगा। दिल्ली से वित्तमंत्री अरुण जेटली बैंक का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे।मौके पर केंद्रीय राज्य संचार (स्वतंत्र प्रभार) एवं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और डाक विभाग के सचिव वीभी सुधाकर और झारखंड के मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार मौजूद रहेंगे। इस बैंक में ग्राहकों को पैसे जमा करने, निकालने, ट्रांसफर करने और एटीएम की सुविधा मिलेगी। डाक विभाग 10 हजार बैंक खाते से इस बैंक की शुरुआत करेगी।

