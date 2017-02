यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ें 30% एक्सीडेंट्स, ये हैं चौंकाने वाले FACTS

आगरा, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:25-02-2017 09:51:59 AM Last Updated:25-02-2017 09:51:59 AM

165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे का सफर और भी खतरनाक हो चुका है। वर्ष 2016 के दौरान इस मार्ग पर रिकार्ड 1193 हादसे हुए जिनमें 128 लोगों का जीवन समाप्त हो गया। वर्ष 2012 में लगभग 13 हजार करोड़ की लागत से बने इस मार्ग के शुरू होने से लेकर अब तक 4054 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान 548 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी शहर के नागरिकों की संस्था आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन के सचिव केसी जैन को सूचना का अधिकार के माध्यम से मिली है। जैन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में 919 हादसे हुए थे। अगले साल 2016 में 274 हादसे बढ़ गए और कुल 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। ठोस पहल का इंतजार आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने वर्ष 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इसको संज्ञान में लेकर कोर्ट ने एडीएफ को राज्य की उच्च स्तरीय समिति को सुझाव देने को कहा। इस बारे में केसी जैन ने बताया कि एडीएफ ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को इस मसले पर सुझाव दिए, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से कोई ठोस पहल नहीं हुई और हादसों की संख्या बढ़ गई। एक्सप्रेस वे पर हादसों का शिकार हुए यात्री समयावधि दुर्घटनाएं मृत्यु 2012 (अगस्त से दिसंबर) 275 33 2013 896 118 2014 771 127 2015 919 142 2016 1193 128 कुल 4054 548 फर्राटा भरते हैं वाहन, चालान नहीं होता एडीएफ की चिंता वाहनों की रफ्तार को लेकर है। यहां तय गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा तेज फर्राटा भरते हैं। इस वजह से उनका संतुलन बिगड़ता है। या फिर टायर फट जाता है। 'गति उल्लघंन' में साल 2015 का डाटा दिया गया था। लगभग 62 लाख वाहन इस मार्ग से गुजरे। लेकिन चालान आठ हजार से कुछ ही ज्यादा थे। प्रति दस हजार वाहनों में महज 13 का चालान हुआ था। उच्च स्तरीय समिति को दिए थे यह सुझाव - टोल प्लाजा पर ऑन द स्पॉट चालान कि हों क्योंकि वहां डिस्प्ले बोर्ड पर 'गति उल्लंघन' लिखा आ जाता है।

- वाहनों का पोस्टल और ई-चालान किया जाए। इनका ब्योरा संबंधित थाने और प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाए।

- हरेक पांच किलोमीटर के फासले पर स्पीड अरेस्टर लगाया जाए। सीआरआरआई के सुझाव के अनुसार यमुना एक्सप्रेस वे के प्रवेश एवं निकास स्थान पर टायरों के एयर प्रेशर एवं घिसावट को चेक करने की सुविधा हो।

- 'एक्सीडेन्ट डाटा बेस मेनेजमेन्ट सिस्टम' विकसित करना चाहिए।

