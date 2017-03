PAK के पूर्व NSA दुर्रानी ने कहा- हाफिज किसी काम का नहीं, कार्रवाई हो

नई दिल्ली, एजेंसियां

First Published:07-03-2017 06:59:13 AM Last Updated:07-03-2017 06:59:13 AM

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने सोमवार को अपने देश के आतंकी गुटों के भारत पर हुए हमलों में शामिल होने का खुलासा किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद किसी काम का नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सजा दी जानी चाहिए दुर्रानी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अपनी सरजमीं पर पनप रहे आतंकवादी गुटों को खत्म करना चाहिए। लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी गुटों के सरगना हाफिज सईद की पाकिस्तान के लिए उपयोगिता के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी देश के लिए कोर्इ उपयोगिता नहीं है और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को सजा दी जानी चाहिए। पाक गुट का हाथ 19वें एशियाई सुरक्षा सम्मेलन में पाक एनएसए दुर्रानी ने कहा कि 26 नवंबर 2008 को हुआ मुंबई हमला सीमापार आतंकवाद की एक 'क्लासिक' मिसाल है। इसे पाक से संचालित एक आतंकी गुट ने अंजाम दिया था। हालांकि उन्होंने 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार की भूमिका से साफ इनकार किया। कबूलनामे पर सजा 26/11 हमला दुर्रानी के एनएसए रहते हए था। वर्ष 2009 में उन्हें इस वजह से पद से हटा दिया क्योंकि उन्होंने जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब के पाकिस्तानी होने की बात स्वीकार की थी। कसाब को 2012 में फांसी की सजा दे दी गई थी। सबूत दर सबूत भारत सरकार वर्ष 2008 के मुंबई हमलों में लश्कर और उसके सरगना सईद का हाथ होने के सबूत कई बार इस्लामाबाद को दे चुकी है। लेकिन पड़ोसी मुल्क हर बार और सबूतों की मांग कर उस पर कार्रवाई से पल्ला झाड़ता रहा है। कोर्ट से बरी सईद को 2008 में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के दबाव में कुछ दिनों के लिए नजरबंद किया गया था लेकिन 2009 में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। अमेरिका ने मुंबई हमले के बाद उस पर 10 करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा था। अभी नजरबंद अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद पाक ने 30 जनवरी को सईद को नजरबंद किया लेकिन वह इसे राष्ट्रहित में उठाया गया कदम बता रहा है। पठानकोट एयरबेस और उरी में सैन्य शिविर में हुए हमलों में हाफिज का हाथ था। क्या यूएन में चीन का रुख अब बदलेगा! भारत यूएन में मुंबई हमले के एक अन्य आरोपी लखवी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश करता रहा है लेकिन चीन हर बार वीटो से उसे बचा लेता है। ऐसे में क्या चीन पाक के पूर्व एनएसए की बात के बाद अपना रुख बदलेगा। जरूर पढ़ें यह खबर : पूर्व PAK अफसर ने माना, पाक के आतंकी संगठन ने किया था मुंबई में हमला

