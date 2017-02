बजट सत्र का पहला चरण पूरा, नौ मार्च को शुरू होगा दूसरा चरण

नई दिल्ली, एजेंसी

First Published:09-02-2017 07:09:30 PM Last Updated:09-02-2017 07:09:30 PM

संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू हुए संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज सम्पन्न हो गया और अब नौ मार्च को दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार एक नई परंपरा रचते हुए एक फरवरी को आम बजट पेश किया गया जिसमें रेल बजट शामिल था। आठ दिन बैठकों वाले इस संक्षिप्त चरण का प्रारंभ दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को हुआ था। उसी दिन बाद में दोनों सदनों के पटल पर आर्थिक समीक्षा रखी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश किया। इस बार आम बजट में ही रेल बजट को शामिल कर एक नयी परम्परा का सूत्रपात किया गया। आमतौर पर रेल बजट एवं आम बजट को फरवरी के अंतिम सप्ताह में संसद में पेश किया जाता है। किन्तु सरकार ने इस बार फरवरी के पहले ही सप्ताह में बजट पेश कर दिया ताकि इस वित्त वर्ष के अंत तक अगले वित्त वर्ष के बजट को संसद की मंजूरी दिलवायी जा सके। आईयूएमएल के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ई अहमद का 31 जनवरी को देर रात निधन हो गया था। उनके सम्मान में दो फरवरी को लोकसभा की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। हालांकि दो फरवरी से राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन फरवरी से चर्चा शुरू हुई। बाद में प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर भी चर्चा हुई। लोकसभा में वित्त मंत्री जेटली ने बजट चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में आम बजट पर आज कांगे्रस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चर्चा की शुरुआत की, जिसमें अन्य दलों के सदस्यों ने भी भाग लिया। उच्च सदन में यह चर्चा अधूरी रही। लोकसभा में विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों) की समाप्ति : विधेयक को भी चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। लोकसभा ने सात फरवरी को मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक 2017 को चर्चा के बाद मंजूरी दी। राज्यसभा में इस विधेयक को कल चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। बजट सत्र का दूसरा चरण अब नौ मार्च को शुरू होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा।

