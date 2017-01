आंध्र प्रदेश रेल हादसा: हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 23 की मौत

एजेंसी, भुवनेश्वर

First Published:22-01-2017 06:16:45 AM Last Updated:22-01-2017 06:39:35 AM

आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के कुनेरू स्टेशन के पास शनिवार रात जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस का इंजन और सात कोच के पटरी से उतर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात करीब 11 बजे हुआ जब ट्रेन भुवनेश्वर जा रही थी। Hirakhand express derailment UPDATE: Death toll rises to 23 — ANI (@ANI_news) January 21, 2017 पूर्व तटीय रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी जे पी मिश्रा ने बताया कि18448 जगदलपुर—भुवनेश्वर एक्सप्रेस के सात डिब्बे और इंजन कुनेरू स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। इनमें इंजन के अलावा सामानों का एक डिब्बा, दो सामान्य डिब्बे, दो शयनयान डिब्बे, एक एसी तृतीय श्रेणी का डिब्बा और एक एसी द्वितीय श्रेणी का डिब्बा शामिल हैं उन्होंने कहा, घटनास्थल पर पहुंचे डॉक्टरों के अनुसार घटना में 23 लोग मारे गए। अधिकारी ने कहा, घटनास्थल पर चार दुर्घटना राहत वाहन भेज दिए गए हैं। घटना के कारण का अभी पता नहीं चला है। बहरहाल, रायगढ़ा के उप जिलाधीश मुरलीधर स्वैन ने दावा किया कि करीब 100 लोगों के घायल होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि हताहतों की संख्या बढ़़ सकती है क्योंकि कई लोग फंसे हुए हैं।



पूर्ण सुरक्षित रेल या बुलेट ट्रेन? क्या हो सरकार की प्राथमिकता ? रेल मंत्रालय ने टिवटर पर लिखा, अलग अलग जगहों से कुल चार दुर्घटना राहत वाहन भेजे गए। हमारी प्राथमिकता इलाज मुहैया कराना और घायल यात्रियों को करीबी अस्पतालों में पहुंचाना है। सुरेश प्रभु (रेल मंत्री) व्यक्तिगत रूप से हालात की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है ताकि त्वरित बचाव एवं राहत अभियान सुनिश्चित किए जा सके।



रायगढ़ा में हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं - बीएसएनएल लैंडलाइन नंबर 06856 223400, 06856 223500, मोबाइल 09439741181, 09439741071, एयरटेल 07681878777 तथा विजयनगरम में हेल्पलाइन नंबर हैं - रेलवे नंबर 83331, 83333, 83334, बीएसएनएल लैंडलाइन 08922221202।

