तेज बहादुर की पत्नी बोली- पति को किया गया गिरफ्तार, BSF ने किया इनकार

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मेस में ख़राब खाना मिलने की शिकायत करने वाले BSF के जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी ने फिर कई खुलासे किए हैं। तेज बहादुर की पत्नी का कहना है कि वह 31 तरीख से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी लेकिन वह नहीं आएं। उन्होंने फोन करके बताया कि उन पर रिटायरमेंट का दबाव डाला जा रहा है।

He further said that his retirement was also cancelled within one hour, and that he was later arrested: Wife of Tej Bahadur Yadav pic.twitter.com/iNInmjxhZK