आसाराम की बेल याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने नई FIR दर्ज करने को कहा

यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम और उनके समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आसाराम पर एक और एफआईआर दर्ज करने को भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं देने के अपने पहले के आदेश में बदलाव करने से इनकार करते हुए कहा कि त्वरित अनुरोध विचारयोग्य नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ राजस्थान में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में नियमित जमानत की अपील भी खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मुकदमे को बेवजह लंबा खींचा जा रहा है और अभियोजन पक्ष के गवाहों पर हमले हुए जिनमें से दो की तो मौत भी हो गई।

SC orders registration of a new FIR against Asaram for filing fake documents in connection with his health