पनीरसेल्वम खेमे की ताकत और बढ़ी, घबराईं शशिकला आज दे सकती हैं धरना

तमिलनाडु में एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला और प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच बढ़े टकराव से सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है। लेकिन दोनों नेताओं के टकराव में अब पनीरसेल्वम खेमा तेजी से मजबूती की ओर बढ़ रहा है। पांच सांसदों के समर्थन के बाद अब तीन और सांसदों ने भी पनीरसेल्वम का समर्थन किया है। उधर राज्यपाल की ओर से बहुमत साबित करने का वक्त नहीं मिलने से नाराज शशिकला ने आज (रविवार को) अपने समर्थकों संग प्रदर्शन करने की धमकी दी है। आज पूरे प्रदेश की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

पनीरसेल्वम खेमा हुआ और मजबूत

एआईएडीएमके में टकराव के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अब उनके खेमें में तीन और सांसद आ गए हैं जिनका नाम तूतीकोरिन से AIADMK सांसद जयसिंह त्यागराज नटर्जी और वेल्लोर के सांसद सेंगुत्तुवन हैं। इसके अलावा पेरंबलूर से सांसद आऱ पी़ मरतराजा ने भी पनीरसेल्वम खेमे को अपना समर्थन दिया है। अब पनीरसेल्वम के पास आठ सांसदों का समर्थन हो गया है। वहीं एक मंत्री समेत 6 विधायकों का समर्थन भी उनके पास है। इसके अलावा ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार तक 25 फीसदी विधायक भी इनके साथ आ सकते हैं। सांसद वी. सथ्यबामा, के. अशोक कुमार, पीआर सुंदरम वनरोजा, ई. पुन्नूस्वामी, राज्यसभा मेंबर वी. मैत्रेयन और विधायक ई. मदुसुधानन व राज्य के शिक्षा मंत्री के. पांडिराजन पन्नीरसेल्वम के समर्थन में पहले ही आ चुके हैं। बता दें किAIADMK के कुल 50 सांसद हैं।

पूर्व सांसद का भी मिला समर्थन

#OPanneerselvam is our leader now, he is following path of M G Ramachandran: Former AIADMK MP and actor Ramarajan pic.twitter.com/wu4MXAaHji