SC ने विनोद राय की अगुवाई में नियुक्त किए BCCI के 4 नए प्रशासक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में चार प्रशासकों की नियुक्ति की। इसमें पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस समिति में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के अधिकारी विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुलजी भी शमिल है। बीसीसीआई के अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये फरवरी के पहले सप्ताह में होने वाली आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे।

