पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस MLA मन्नान बुरी तरह घायल

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को जब विधानसभा में संपत्ति नुकसान विधेयक (प्रॉपर्टी डेमेज बिल) को पेश किया गया तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। असल में विपक्ष की मांग थी कि इस बिल में और संशोधन किए जाए।

Kolkata: LOP and Congress MLA Abdul Mannan admitted to hospital after being injured in ruckus over property damage bill in state assembly pic.twitter.com/v4cZpRkNoM