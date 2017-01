RSS मानहानि के मामले में भिवंडी की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में आरएसएस पर की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर मानहानि के एक मामले में भिवंडी की एक अदालत में पेश हुए।

