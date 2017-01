स्थाई समिति के सामने पेश हुए RBI गवर्नर, अहम सवालों के नहीं दिए जवाब

आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बुधवार को वित्त मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए। इस दौरान स्थाई समिति ने उनसे कई सवाल किए लेकिन कई अहम सवालों के जवाब आरबीआई गवर्नर ने नहीं दिए। उर्जित पटेल ने स्थाई समिति को बताया कि नोटबंदी के बाद से 9.2 लाख करोड़ रुपये के नए नोट बाजार में आए हैं।

आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद अनुमान था कि 15 लाख 44 हजार के पुराने नोट बैंकों में जमा होंगे। स्थाई समिति ने जब इस मामले में आरबीआई गवर्नर से पूछा कि कितने के पुराने नोट बैंकों में जमा हुए है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

The RBI Governor was unable to tell us how much money has come back to the banks: Saugata Roy(TMC), member of standing committee on finance pic.twitter.com/Vil5d29rOD