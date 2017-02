आंध्र: कलेक्टर ने समीक्षा रिपोर्ट में कहा, दलित नहीं था रोहित वेमुला

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाला स्टूडेंट रोहित वेमुला दलित नहीं था। गुंटूर के कलेक्टर द्वारा दाखिल समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला दलित नहीं था और यह प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से बनाया गया था।

#Andhra:Guntur collector review report concludes that Rohith Vemula was not a Dalit,certificate obtained by fraudulent means to be cancelled