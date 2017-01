PAC में बोले उर्जित पटेल, जल्द दूर होगी कैश की किल्लत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल शुक्रवार को संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी (पीएसी) के सामने पेश हुए। पटेल ने पीएसी को बताया कि जल्द ही कैश की किल्लत जल्द दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद कैश की किल्ल्त को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा दिया है।

RBI Guv told PAC that efforts are on to normalise situation in rural areas&situation in urban areas is almost normal-Sources #DeMonetisation