रामगोपाल ने दायर की कैविएट, अखिलेश को सुने बिना SC ना दे कोई फैसला

चुनाव आयोग के फैसले के बाद साइकिल और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की हो गई है। इसके बाद अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ लेकिन अभी तक कोई सुलाह नहीं हुई है। ऐसे में रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।

Caveat filed in SC by Ramgopal Yadav:Caveat states that without hearing the Akhilesh Yadav group, the Court should not pass any order