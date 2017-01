पंजाब चुनाव: कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे सिद्धू!

अमृतसर सीट से तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने जुलाई 2016 में भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस और आप, दोनों में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशा। कांग्रेस और ‘आप’ में भी उन्हें अपने पाले में लाने

की होड़ दिखाई दी। दोनों दलों ने सिद्धू की तारीफों के पुल बांधे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश तक की खबरें भी सामने आईं लेकिन बात नहीं बनी। सिद्धू ने आवाज ए पंजाब मोर्चा बनाया तो ‘आप’ की दस्तक से त्रिकोणीय बने पंजाब चुनाव के चौतरफा मुकाबले में तब्दील होने की संभावना जताई गई। नवंबर में बैंस बंधु आवाज ए पंजाब मोर्चा छोड़ ‘आप’में

शामिल हो गएतो सिद्धू को रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ा। जट-सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिद्धू की बेदाग छवि जातिगत समीकरणों को भी साधने में अहम साबित हो सकती है। यही कारण है कि वह जिस भी दल में रहे, उसी ने उन्हें तुरुप का इक्का माना। अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोलने के बावजूद भाजपा ने उन्हें साथ रखने का प्रयास किया। अब जबकि सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है तो

पार्टी पंजाब में उनकी बादल विरोधी छवि को भुनाने की कोशिश कर सकती है।

कांग्रेस को फायदा - सिद्धू का सिख-जट चेहरा और बेदाग राजनीतिक करियर कांग्रेस के चुनाव अभियान को धार दे सकता है

- अकालियों से गठबंधन के विरोध में उनका भाजपा से अलग होना सत्ता विरोधी लहर भुनाने के काम आएगा - कैप्टन अमरिंदर की महाराजा छवि से निपटने और जनता से उनका जुड़ाव बढ़ाने में भी अहम भूमिका होगी चुनाव पर असर

- 58 प्रतिशत के करीब है पंजाब में सिख आबादी, 2011 जनगणना के अनुसार

- 41 फीसदी अगड़ी जाति के लोगों में 21 फीसदी के लगभग हैं जट-सिख

रूठने, मनाने और अलग होने का दौर 2014 : अमृतसर सीट से टिकट न मिलने पर भाजपा से नाराज हुए सिद्धू 28 अप्रैल 2016 : भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया 18 जुलाई 2016 : राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी, भाजपा से इस्तीफा 8 सितंबर 2016 : ‘आवाज ए पंजाब’ मोर्चा की स्थापना की 12 जनवरी 2017 : कांग्रेस में शामिल होना लगभग तय, अमृतसर पूर्वी सीट से टिकट मिलने की चर्चा सिद्धू होने के मायने - 20 अक्तूबर 1963 को पटियाला के जट-सिख परिवार में जन्मे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक

विस्फोटक बल्लेबाज, लोकसभा सांसद और मनोरंजक टीवी सेलेब्रिटी के रूप में असीम

लोकप्रियता अर्जित की है। - क्रिकेटर : 1983 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सिद्धू ने 51 टेस्ट (3,202

रन), 136 वनडे (4,413 रन) और 157 प्रथम श्रेणी (9,571 रन) मैच खेले। 1999 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। राजनेता- पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए तो 2007 में इस्तीफा दिया। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उपचुनाव लड़ा और जीते। 2009 में फिर सांसद चुने गए।

सेलेब्रिटी : शेरोशायरी में महारत के चलते एक लोकप्रिय क्रिकेटर कमेंटेटर के रूप में पहचान हासिल की। कॉमेडी शो का जज बनकर घर-घर में लोकप्रिय हुए। उनका अंदाज लोगों को काफी रास आया। आलोचनाएं भी कम नहीं - टीवी की दुनिया में अत्यधिक सक्रिय रहने और सांसद के तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र को पर्याप्त समय न देने के आरोप लगते रहे हैं - सतलुज-यमुना लिंक नहर, पठानकोट हमले, नाभा जेल प्रकरण, नोटबंदी और नशे की बढ़ती लत जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से नहीं बोले

