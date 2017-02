पंजाब: 1.92 करोड़ वोटर करेंगे 1145 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

पंजाब विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है और अब 117 सीटों के लिए कल (शनिवार) को वोट डाले जाएंगे। पंजाब की 117 सीटों में 34 विधानसभा सीट सुरक्षित हैं जबकि 83 सामान्य हैं । इन सीटों पर एक करोड़ 92 लाख से ज्यादा मतदाता 1,145 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पूरे राज्य में 22 हजार 660 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनावी टक्कर राज्य में सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस जबरदस्त टक्कर दे रही है, वहीं पंजाब के चुनावी मैदान में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी भी कई सर्वे में अच्छी खासी बढ़त बनाती दिख रही है। किस पार्टी के कितने प्रत्याशी मैदान में कांग्रेस ने पंजाब की सभी 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जबकि आप 112 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सत्ताधारी अकाली दल 94 और उसकी सहयोगी बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीएसपी के 111 उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या है मौजूदा विधानसभा की स्थिति पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। 117 विधानसभा सीटों में शिरोमणि अकाली दल के पास 56 और बीजेपी के पास 12, कांग्रेस के पास 46 और 3 सीटें निर्दलीयों के पास है। कौन-कौन से दिग्गज उम्मीदवार है मैदान में इस चुनाव में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल लांबी से, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से, राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया मजीठा से, पूर्व सेना प्रमुख जेजे सिंह पटियाला से, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहरी से, भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धु अमृतसर पूर्व से और आम आदमी पार्टी से भगवंत मान जलालाबाद सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। क्‍या है पंजाब में इस बार चुनाव मुद्दा - किसानों की समस्याएं

- कानून व्यवस्था

- ड्रग्स

- बेरोजगारी

- सतलुज-यमुना संपर्क नहर

