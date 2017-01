अबू धाबी-भारत के रिश्ते हुए मजबूत, दोनों के लिए आतंकवाद खतरा: PM मोदी

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस एच.एच. मोहम्मद बिन जायद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साझा प्रेस कान्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अबू धाबी और भारत के बीच रिश्ते मजबूत हुए है। दोनों देशों के लिए आतंकवाद आज सबसे बड़ा खतरा है और दोनों देश इसके लिए साथ मिलकर लड़ेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग के नए रास्ते खुले है और रक्षा क्षेत्र में करार किए हैं।

