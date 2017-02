1000 के नए नोट अभी नहीं, ATM में No Cash पर सरकार गंभीर

1000 के नए नोट आने की खबरों के बीच सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि अभी 1000 के नए नोट नहीं आएंगे। उन्होंने ने कहा है कि बैंक अभी 500 और कम मूल्य वर्ग के नोटों की सप्लाई पर ध्यान दे रहा है।

No plans to introduce ₹1000 notes. Focus is on production & supply of ₹500 & lower denomination notes,tweets Eco Affairs Secy Shaktikant Das pic.twitter.com/k3ugryuJVU

Complaints of cash out in ATMs being addressed.Request ppl to draw cash they actually require.Overdrawal by some deprives others ,tweets Das pic.twitter.com/qPv9qSIiiY