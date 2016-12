NGT का नया आदेश, खुले में कूड़ा जलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

First Published:23-12-2016 07:41:25 AM Last Updated:23-12-2016 07:41:25 AM

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को देशभर में खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी ने पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने लैंडफिल स्थल समेत भूमि पर खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक के आदेश दिए। पीठ ने कहा कि इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने के लिए 25,000 रुपये का पयार्वरण मुआवजा देना होगा। अलमित्र पटेल और अन्य की याचिका पर एनजीटी ने यह फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों, 2016 को लागू करने का निर्देश दिए। पीठ ने पयार्वरण मंत्रलय और सभी राज्यों से छह महीने के भीतर पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के संबंध में जरूरी दिशा—निर्देश भी जारी करने के लिए कहा। एनजीटी ने चुनाव के दौरान प्लास्टिक के झंडे-बैनर से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय को नोटिस जारी किया। अगले साल यूपी, उत्तराखंड, गोवा समेत पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर एनजीटी के नोटिस को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: ngt bans waste burning in open areas across country violators to be fined rs 25000

From around the Web