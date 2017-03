अमीर शहरों की सूची में मुंबई की 21वीं रैंक, वॉशिंगटन-मॉस्को को पिछाड़ा

नई दिल्ली

First Published:01-03-2017 06:52:01 PM Last Updated:01-03-2017 06:52:19 PM

भारत में दुनिया के कुल करोड़पति लोगों में 2 प्रतिशत और अरबपति में 5 प्रतिशत रहते हैं। इसमें आने वाले दशक में हर साल 1,000 नए अमीर व्यक्तियों के जुड़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह कही गयी है। नाइट फ्रैंट वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में प्रमुख निजी बैंकरों और संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाले करीब 900 लोगों की राय के आधार पर तैयार किया गया है। भारत में अमीर आबादी के मामले में मुंबई 1,340 अमीरों के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमश: दिल्ली (680), कोलकाता (280) और हैदराबाद (260) का स्थान है। सिटी वेल्थ इंडेक्स के मामले में मुंबई 21वें स्थान पर रहा और वह टोरोंटो, वाशिंगटन डीसी और मास्को से आगे है जबकि दिल्ली 35वें स्थान पर है। भविष्य संपत्ति के संदर्भ में दुनिया के 40 शहरों में मुंबई 11वें स्थान पर है और शिकागो, सिडनी, पेरिस, सोल और दुबई से आगे है। सर्वे के अनुसार, दुनिया में कुल 1.36 करोड़ करोड़पति हैं, जिसमें 2 प्रतिशत भारत में रहते हैं। वहीं 2,024 अरबपतियों में 5 प्रतिशत भारत में निवास करते हैं। वैश्विक स्तर पर संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 और 2016 के बीच देश में अमीर व्यक्तियों (यूएचएनडब्ल्यूआई) में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसमें अगले दशक में डेढ़ गुना (150 प्रतिशत) की वृद्धि की संभावना है। कंपनी 89 देशों के 125 शहरों में अमीरों की संख्या में वद्धि पर नजर रखती है। पिछले दशक में देश में अमीर व्यक्तियों की संख्या में 290 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल के सर्वे के अनुसार, अमीर व्यक्तियों की संख्या में पिछले वर्ष वृद्धि के मामले में भारत छठे स्थान पर है और अगले दशक में इसके तीसरे स्थान पर पहुंच जाने का अनुमान है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 700 के पार, पढ़ें कितना हुआ महंगा

Web Title: mumbai ranked 21st on city wealth index ahead of washington dc and moscow

