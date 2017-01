शीना बोरा केस: मारिया का खुलासा, 3 साल तक प्रभावी लोगों ने केस दबाया

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान में होम गार्ड के डीजी राकेश मारिया ने रिटायरमेंट के दिन शीना बोरा हत्या कांड को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने मुंबई के 26/11 हमले को लेकर भी बयान दिया है। राकेश मारिया ने बताया है कि प्रभावशाली लोगों ने तीन साल तक शीना बोरा हत्याकांड को दबाए रखा।

Was misquoted in Sheena Bora case;I said about the accused who were influential& suppressed the case for 3 yrs-Mumbai former CP Rakesh Maria pic.twitter.com/1gmqdf3Mxr