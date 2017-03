विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन और उनके भतीजे के लापता होने का मुद्दा भारत ने पाकिस्तान के समक्ष उठाया है। वह दोनों पाकिस्तान से लापता हो गए हैं।

स्वराज ने कहा कि कराची हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सैयद आसिफ निजामी और उनके भतीजे नाजिम निजामी लापता हैं। पाकिस्तान की सरकार से दोनों भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

We have taken up this matter with Government of Pakistan and requested them for an update on both the Indian nationals in Pakistan./4