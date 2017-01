भारत ने H-1B वीजा पर अपनी चिंताएं अमेरिका को बताई: विदेश मंत्रालय

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 'हायर अमेरिकन' की अपनी नीति पर चलते हुए एच1बी वीजा की शर्तों को सख्त करने के लिए अमेरिकी संसद में बिल रखा है। अगर यह बिल पास हो गया तो भारतीय आईटी प्रफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के हितों और चिंताओं से अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस दोनों के वरिष्ठ स्तरों को अवगत करा दिया गया है।

India's interests & concerns have been conveyed both to the US administration and US Congress at senior levels: Vikas Swarup,MEA on H1B visa