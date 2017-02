हिंदू नहीं कराते धर्म परिवर्तन इसलिए देश में घट रही है आबादी: रिजिजू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को एक ट्वीट करके कहा है कि हिन्दू आबादी देश में घट रही है क्योंकि हिंदू कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते। रिजिजू ने यह ट्वीट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उस आरोप का जवाब दिया है जिसके मुताबिक, बीजेपी सरकार अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य में परिवर्तित करने की कोशिश कर रही है।

Hindu population is reducing in India because Hindus never convert people. Minorities in India are flourishing unlike some countries around. pic.twitter.com/W4rZnk1saM