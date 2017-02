उद्धव ठाकरे बोले, गुजरात में हार्दिक पटेल होंगे शिवसेना का CM चेहरा

भाजपा और शिवसेना के गठबंधन पर आई दरार बढ़ती जा रही है। भले ही शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस न लिया हो लेकिन अब दोनों पार्टियां महानगरपालिका के चुनाव अलग-अलग लड़ने का फैसला लिया है। इनता ही नहीं उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।

Mumbai-In a joint press conf with U.Thackeray Hardik Patel says he is a fan of Bal Thackeray; will be Shiv Sena's campaign face in Gujarat pic.twitter.com/Y0eBKyyiFp