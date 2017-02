3.5 साल से ट्रक में ही जी रहा है ये परिवार, वजह जान चौंक जाएंगे आप

ट्रैवल करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ट्रैवल की करने की एक सीमा है। उस सीमा के बाद हर कोई ऊब जाता है और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से यात्रा ही कर रहे हैं। जी हां हम बात कर रहे यूके एक परिवार की जो इन दिनों भारत आए हुए हैं। हैरानी की बात ये हि ये परिवार पिछले 3.5 सालों से यात्रा कर रहा है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है।

दरअसल स्टिव सनेथ ब्रिटेन के साउथेंप्टन के रहने वाले हैं। उन्हें घूमने का बहुत शौक है।

My wife and I have a passion for travel, and this we had been planning for a long long time, to see the world:Steve Snaith