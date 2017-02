पलानिसामी होंगे तमिलनाडु के नए CM, 15 दिनों में साबित करना होगा बहुमत

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के विधायक दल के नेता और लोक कल्याण मंत्री एडापाडी के.पलानिसामी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री होंगे। पलानिसामी का आज शाम 4.30 बजे राज्यभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल ने पलनीसामी को 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित करने के लिए कहा है।

Governor appoints Edappadi K. Palanisamy as CM of Tamil Nadu, asks him to seek vote of confidence in 15 days: Raj Bhavan statement