SC में केन्द्र का तर्क: लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं, पढ़िए वजह

सु्प्रीम कोर्ट ने देश में लोकपाल की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमने सभी पक्षों की दलीलें सुनी हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि मौजूदा हालात में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि लोकपाल कानून के तहत विपक्ष के नेता की परिभाषा से संबंधित संशोधन संसद में लंबित है।



Central Government told Supreme Court that in the current scenario, the appointment of Lokpal is impossible