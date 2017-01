कैप्टन अमरिंदर का गठबंधन से इंकार, कहा-बादलों का करेंगे सफाया

पटियाला, एजेंसी

First Published:17-01-2017 03:40:48 PM Last Updated:17-01-2017 03:40:48 PM

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनावों में गठबंधन से इंकार करते हुये कहा है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस दो-तिहाई बहुमत हासिल करेगी। कैप्टन का जवाब

कैप्टन सिंह ने आज यहां कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वह लंबी विधानसभा क्षेत्र से बादलों के सफाये का शंखनाद करेंगे। वह मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सहायता के लिये लंबी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबी 1930 तक पटियाला रियासत का हिस्सा था। इसीलिये उन्होंने लंबी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस-अकाली में गठजोड़ हास्यास्पद

आप नेता बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल रहे हैं। पहले वो कहते थे कि मुझे बादल के खिलाफ लड़ना चाहिए और अब केजरीवाल मुझ पर बादल की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अकालियों के सफाये के लिये चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस तथा अकाली दल के बीच गठजोड़ की बात हास्यास्पद है। बादल राज से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिये कांग्रेस ने बादलों के खिलाफ लड़ने की कमर कसी है। पटियाला के विकास को बताया एजेंडा

पटियाला हलके से नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनके लिए पटियाला तथा लंबी दोनों महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हैं और किस सीट को वह छोड़ेंगे इस बारे में फैसला उचित समय पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटियाला का विकास उनके एजेंडे में रहेगा और उनकी सरकार फंड जारी करेगी तथा क्षेत्र के विकास के लिए दोबारा से पटियाला विकास प्राधिकरण बनाएगी। कैप्टन सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी अकाली दल प्रत्याशी जनरल जे.जे सिंह से किसी तरह की चुनौती से इन्कार करते हुये कहा कि वह झूठे तथा धोखेबाज हैं। सिद्धू होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक

कांग्रेस नेता ने कहा कि वह और नवजोत सिंह सिद्धू 19 जनवरी को अमृतसर में मिलकर रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार करेंगे। सिद्धू पंजाब चुनावों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। कैप्टन सिंह के अनुसार राज्य की कुछ सुरक्षित सीटों को छोड़कर किसी भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं बदला गया है और पार्टी एक परिवार के एक सदस्य को टिकट देने तथा जीतने योग्य लोगों को ही टिकट देने की बात पर कायम है।

एसवाईएल नहर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब के पानी पर उसका ही अधिकार है तथा कांग्रेस उसके हितों की रक्षा के लिये नया कानून लाएगी और सुनिश्चित करेगी कि एक बंद पानी भी राज्य से बाहर न जाए। कांग्रेस प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी

कांग्रेस ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने अंतिम सूची में दक्षिणी अमृतसर से इंदरबीर सिंह बोलारिया, बंसा से मंजू बंसल और पूवीर् लुधियाना से संजीव तलवार को उतारने की घोषणा की है।

कांग्रेस ने चार फरवरी को होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

