J&K: माछिल में सेना के पांच जवान बर्फ के नीचे फंसे

जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शनिवार को नियंत्रण रेखा के पास बफीर्ले मार्ग को धंस जाने से सेना के 5 जवान फंस गए हैं। यह घटना ऐसे समय में घटी है, जब कुछ दिन पहले नियंत्रण रेखा हुई हिमस्खलन की दो घटनाओं में एक सैन्य चौकी और एक गश्ती दल चपेट में आ गए थे, जिसमें 15 जवानों की मौत हो गई थी।

#UPDATE Kupwara(J&K): 5 army personnel got trapped whn their snow track caved in & NOT due to an avalanche as reported earlier.Rescue ops on