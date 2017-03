Door to door बेचे गए थे पहले क्रेयॉन्स

स्वाति शर्मा

First Published:06-03-2017 01:23:35 PM Last Updated:06-03-2017 02:55:03 PM

नन्हे उस्ताद गोलू ने भी अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है। स्कूल के शुरुआती दिन कितने मजेदार होते हैं न! रंग-बिरंगी किताबें, आर्ट नोटबुक, क्रेयॉन्स का डिब्बा और वो घुचुर-पुचुर वाली ड्रॉइंग। गोलू को भी अब चित्रों में रंग भरने में मजा आने लगा है। मगर जनाब का सेब हरा और आम नीला होता है। मनमौजी इतने कि कभी बादलों में लाल रंग भर दिया तो कभी पानी को कर दिया काला। क्रेयॉन्स का डिब्बा हाथ लगते ही रंगों से खेलना शुरू हो जाता है। तुमने और हम सबने कभी न कभी ऐसा किया ही है न! पर क्या कभी तुमने यह सोचा है कि अगर ये रंग न होते तो हम इतने मजे कैसे करते? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के थका देने वाले पीरियड्स के बीच मजेदार आर्ट क्लास भी शायद न होती। टीचर के लिए कार्ड तो तुम बना लेते पर उसमें रंग कैसे भरते? और बेस्ट फ्रेंड का कार्टून बनाकर उसकी नाक लाल कैसे करते? साइंस की प्रोजेक्ट फाइल भी सूनी और र्बोंरग सी दिखती। तो देखा ना तुमने, क्रेयॉन्स के बिना हम कितनी सारी चीजें मिस करते। इसलिए तो हमारी पढ़ाई से लेकर हॉबीज तक को कलरफुल बनाने के लिए हमें बिनी और स्मिथ को थैंक्यू कहना चाहिए। वो इसलिए, क्योंकि क्रेयॉन्स इन्होंने ही बनाए थे। बात है, 1900 के शुरुआती दौर की। मालूम है, एड्विन बिनी और हैरॉल्ड स्मिथ दो कजिन थे, जिन्होंने क्रयोला नाम से एक क्रेयॉन बनाने वाली कम्पनी बनाई। 1903 में क्रयोला का पहला क्रेयॉन बॉक्स मार्केट में आया। एक मजेदार बात और भी है। ये बॉक्स किसी शॉप में नहीं, बल्कि डोर टू डोर बेचे गए थे। कई और भी मजेदार फैक्ट्स हैं क्रेयॉन्स के बारे में, उन्हें भी जानो।



ऑयल वाला चॉक

बच्चों तक पहुंचने से पहले क्रेयॉन्स आर्टिस्ट ही इस्तेमाल करते थे। तब न तो ये बहुत मशहूर थे और न ही इनका अच्छा इस्तेमाल हो पा रहा था। तभी बिनी और स्मिथ ने इन्हें बच्चों के लिए तैयार करने का फैसला लिया। ये पहले नॉन टॉक्सिक क्रेयॉन्स थे, जो ऑयल से बने थे। इसलिए बिनी की पत्नी एलिस ने इसका नाम क्रयोला रखा। फ्रेंच में क्रया मतलब चॉक और ओला मतलब ऑयल होता है यानी ऑयल वाली चॉक।

आठ रंग होते थे तब

गोलू के क्रेयॉन्स के बॉक्स में तो 12 कलर्स हैं। कुछ बॉक्सेज में तो इससे भी ज्यादा कलर होते हैं। आज क्रेयॉन्स में 120 कलर्स आते हैं, पर इनकी शुरुआत सिर्फ आठ रंगों से हुई थी। ये रंग हैं काला, नीला, भूरा, हरा, नारंगी, बैंगनी, लाल और पीला। बाद में 1957 तक 40 नए क्रेयॉन कलर्स आ गए थे।

क्या खुशबू थी

क्या तुम किसी क्रेयॉन को खा सकते हो? नहीं ना, लेकिन क्रयोला के क्रेयॉन्स की खुशबू इतनी अच्छी थी कि कुछ बच्चे इसे खा जाते थे। उसके ब्राउन कलर से चॉकलेट की खुशबू आती थी और दूसरे रंगों में कोकोनट, चेरी जैसी स्मेल होती थी, जो बच्चों को बेहद पसंद थी। मिट्टी की खुशबू भी इन क्रेयॉन्स में थी। है न मजेदार! इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती थी कि 1982 की एक स्टडी में इसे टॉप ट्वेंटी खुशबुओं में शामिल किया गया।

बचे हुए क्रेयॉन्स का कमाल

लेफ्टोलाज यानी बचे हुए क्रेयॉन कलर्स। तुम्हें अपने क्रेयॉन बॉक्स के कुछ कलर बेहद पसंद होंगे और उन्हें तुम फटाफट खत्म भी कर देते होगे पर कुछ रंग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। उनका क्या करते हो? शायद कुछ दिन तुम्हारे बॉक्स में गुजारने के बाद वो डस्टबिन में नजर आते होंगे। पर क्रयोला कंपनी के लोग नहीं चाहते थे कि उसके बचे हुए कलर्स के साथ ऐसा सुलूक किया जाए। यही वजह है कि इस कंपनी ने बच्चों को बचे हुए क्रेयॉन्स को पिघला कर नए कलर बनाने का तरीका सिखाया। यह तरीका काफी मजेदार हुआ करता था। जब क्रयोला को सौ साल पूरे हुए, तो उसने सबसे ज्यादा बचने वाला कलर क्रेयान ब्ल्यू बच्चों से वापस ले लिया। इस क्रेयान से दुनिया का सबसे बड़ा क्रेयॉन बनाया गया। यह क्रेयॉन 15 फुट लंबा था और इसका डायमीटर 16 इंच था। कंपनी को लगभग 1,23,000 ब्ल्यू लेफ्टोला यानी बचे हुए क्रेयॉन्स मिले, जिनसे 1500 पाउंड का मॉन्स्टर ब्ल्यूू क्रेयान तैयार हुआ। बस, तभी से ब्ल्यू क्रयोला सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कलर बन गया।

