आओ जानें, प्लास्टिक बोतल से टॉर्च बनाने का तरीका

अभिषेक नागर

First Published:02-03-2017 02:34:06 PM Last Updated:02-03-2017 03:59:53 PM

चलो जानें , प्लास्टिक बोतल से टॉर्च बनाने का तरीका टॉर्च की जरूरत कब होती है ? जब बेड के नीचे गिरा इरेजर ढूंढ़ना हो या जब रात के वक्त किसी पास की दुकान से कुछ लाना हो। जासूसों का तो टॉर्च के बिना काम ही नहीं चलता। यह काफी काम की चीज है। वैसे तो आजकल मोबाइल फोन में ही टॉर्च का फंक्शन होता है , पर सचमुच की लंबी वाली टॉर्च को जलाने का मजा कुछ और है। तुम्हें पता है कि टॉर्च कैसे काम करती है ? दरअसल टॉर्च का बटन दबते ही उसमें मौजूद इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है , जिससे उसका बल्ब जल उठता है। इस बल्ब का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव साइड ( कैथोड ) और दूसरा सिरा नेगेटिव साइड ( एनोड ) से जुड़ा होता है। सर्किट पूरा होते ही बैट्री में मौजूद केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है , जिससे रोशनी होती है। चलो , आज कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल से टॉर्च बनाना सीखें। तुम्हें चाहिए दो प्लास्टिक की बोतलें , 20-25 आइसक्रीम स्टिक्स , दो पेंसिल सेल , एक छोटा एलईडी बल्ब , कॉपर का तार , क्विक फिक्स गोंद , कैंची , स्टेशनरी ब्लेड। बनाने का तरीका · सबसे पहले दो बोतलें लो। पहली बोतल को बीच से ऐसे काटो कि वह आइसक्रीम कोन के आकार की दिखे। यह टॉर्च का वह अगला भाग बनेगा , जहां से रोशनी निकलती है। इसका काम रोशनी को बेवजह फैलने से रोकने के साथ ही दिशा देना है , ताकि रोशनी उधर जाए , जहां हम अंधेरे में देखना चाहते हैं। · अब दूसरी प्लास्टिक बोतल का ढक्कन बंद करके बोतल के मुंह के पास से काट दो। इसे काटने के लिए अपने बड़े भाई या पापा की मदद जरूर लो। इस तरह टॉर्च का अगला और पिछला हिस्सा तैयार होता है। · टॉर्च का अगला भाग यानी कोन के आकार वाले हिस्से को दूसरी बोतल के कटे हिस्से से जोड़ने के लिए आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल करो। आइसक्रीम स्टिक के दोनों सिरों पर गोंद लगाकर टॉर्च के अगले हिस्से को पिछले हिस्से से जोड़ों। गोलाई में आधी दूरी तक स्टिक्स लगाने के बाद अंदर भी स्टिक्स की एक पर्त लगा दो ताकि बाद में पेंसिल सेल टॉर्च के अंदर अच्छी तरह फिट हो सकें। यह टॉर्च का हैंडल है। इसे एकदम बंद मत कर देना। · एक आइसक्रीम स्टिक को दोनों सिरों की तरफ से दो बराबर छोटे टुकड़ों में काट लो और स्टिक्स की दूसरी पर्त के अंदर दोनों तरफ लगा दो। · अब बची हुई दूसरी बोतल से एक लंबा रेक्टेंगल के आकार का प्लास्टिक का टुकड़ा काटो। उसे आगे से दो बार मोड़ने से वह स्प्रिंग जैसा हो जाएगा। इसके बाद एक तांबे का तार इस प्लास्टिक स्प्रिंग से बांधो। अब प्लास्टिक के टुकड़े के लंबे हिस्से में गोंद लगाकर उसे टॉर्च के निचले हिस्से से इस तरह चिपका दो कि स्प्रिंग वाला हिस्सा अंदर की तरफ हो और लंबे तार वाला हिस्सा दूसरी तरफ। · प्लास्टिक के स्प्रिंग से बंधे तार की तरफ पेंसिल सेल का पॉजिटिव हिस्सा रखते हुए उसे रखो। दूसरा पेंसिल सेल उसके पीछे उसी तरह सेट करो , जिस तरह तुम आम टॉर्च में करते हो। · अब टॉर्च के पिछले हिस्से में लगे ढक्कन में छेद करो। छेद से एक छोटी , मगर मोटी कॉपर वायर डालो और उसे दोनों तरफ से मोड़ और घुमा कर सेट कर दो। इसे इस तरह मोड़ना कि यह टॉर्च के अंदर की तरफ पेंसिल सेल के नेगेटिव हिस्से को छुए। · इसके बाद एक लंबा और पतला कॉपर का तार बोतल के पिछले सिरे से डालकर अगले सिरे से निकाल दो। इसका पिछला हिस्सा भी मोड़ कर पेंसिल सेल के सिरे के ऊपर सेट कर दो कि ढक्कन बंद करने के बाद यह और दूसरा छोटा तार दोनों सेल के पिछले हिस्से को छुएं। तार का अगला हिस्सा टॉर्च के आगे से निकलेगा। · तुम्हारी टॉर्च में आगे की तरफ अब दो तार बाहर निकले होंगे। एक जो प्लास्टिक के स्प्रिंग जैसे टुकड़े से बंधा था और दूसरा जो तुमने बोतल के पिछले सिरे से डाला था। सावधानी के साथ इन दोनों तारों से बल्ब का पिछला हिस्सा छुआकर देखो। अगर वह जले तो तुम्हारा सर्किट पूरा हो गया है। चेक करने के बाद बल्ब को अलग रख दो। · अब बोतल के एक छोटे ढक्कन के उठे हुए हिस्से को काट कर निकाल दो। बचे हुए चपटे हिस्से में बीचोंबीच इस तरह से दो छेद करो कि एलईडी बल्ल के पिछले हिस्से के दोनों तार उसमें फिट हो जाएं। अब इनमें से एक तार को टॉर्च के सामने से निकले एक तार के साथ बांध दो और दूसरे तार को सामने से निकले दूसरे तार के साथ। अब इस ढक्कन के टुकड़े के पिछले हिस्से में गोंद लगाकर इसे बोतल के अगले सिरे के मुंह से ( अंदर की तरफ से ) चिपका दो। · अब बची हुई आइसक्रीम स्टिक्स भी टॉर्च के हैंडल के खुले हिस्से में चिपका दो , क्योंकि अब सर्किट से जुड़ा सारा काम हो चुका है। संभव हो तो स्टिक्स से दो पर्तें बना दो। · जैसे ही तुम टॉर्च के पीछे का ढक्कन बंद करोगे , टॉर्च जल उठेगी। जब इसे ऑफ करना हो तो सावधानी से ढक्कन खोलकर उसे कहीं रख देना।

