कोर्ट के आदेश के बाद हजारों लोगों के चेहरे पर रौनक लौटी

हल्द्वानी। कार्यालय संवाददाता

First Published:18-01-2017 09:42:51 PM Last Updated:18-01-2017 09:51:10 PM

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को गफूरबस्ती, ढोलकबस्ती, इंदिरानगर समेत पूरे वनभूलपुरा में रह रहे पचास हजार लोगों के चेहरे खिल उठे। उजड़ने के डर से महीनों से चैन की नींद नहीं सो पाए लोगों ने फैसला आने के बाद जुलूस निकाला और एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। बुधवार दोपहर तक अतिक्रमण की जद में आ रहे लोगों की धड़कनें बढ़ी गई थीं। कई लोग टीवी के सामने नजर गड़ाए बैठे थे। जैसे ही कोर्ट के फैसले की जानकारी लोगों को मिली तो वनभूलपुरा इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को फोन कर सूचना दी। लोग घरों से निकल पड़े और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। ढोलक बस्ती के लोगों ने एक दूजे को गले लगाकर खुशी जाहिर की। इसके बाद कांग्रेस नेता जावेद सिद्दीकी की अगुवाई में लाइन नंबर 17 से वनभूलपुरा इलाके में जुलूस निकालकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गफूर बस्ती पर स्टे के बाद सपा दफ्तर में जश्न हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट से गफूर बस्ती पर स्टे मिलने के बाद बुधवार दोपहर सपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पार्टी कार्यालय के बाहर लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जन सहयोग सेवा समिति को स्टे दिया है। समिति के लिए एपीजे लॉ फर्म अधिवक्ता सुब्रमण्यम प्रसाद और अधिवक्ता प्रशांत कुमार पैरवी कर रहे थे। बताया कि सपा प्रदेश महासचिव शोएब अहमद इस मामले में संघर्ष कर रहे थे। फैसला आते ही इलाके से हटाई गई पुलिस हाईकोर्ट के कड़े आदेश के बाद वनभूलपुरा इलाके में करीब 29 हेक्टेयर में रेलवे ने आरपीएफ और उत्तराखंड पुलिस की मदद से मंगलवार को सीमांकन पूरा कर लिया था। अतिक्रमण ढहाने के लिए कुमाऊं भर से फोर्स आ गई थी। 19 से अतिक्रमण तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद इलाके से पुलिस हटा ली गई। फोर्स अभी बना रहेगा हल्द्वानी। रेलवे अतिक्रमण हटाने के लिए कुमाऊं से आया फोर्स अभी हल्द्वानी में रहेगा। सेंट्रल से आने वाली 10 कंपनी पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ को मना कर दिया गया है। अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। रेलवे ने अतिक्रमण हाटने के लिए वनभूलपुरा में उतारी आरपीएफ की दो कंपनियों को वापस बुला लिया है। वनभूलपुरा के हर चौराहे पर फैसले की चर्चा हल्द्वानी। 9 वार्ड समेत करीब एक लाख से ज्यादा आबादी वाले वनभूलपुरा इलाके के सभी चौराहे पर कोर्ट के फैसले की चर्चा देर रात तक चलती रही। लोगों का कहना था कि अदालत ने जनता की परेशानी समझकर जनहित में फैसला दिया है। वनभूलपुरा लाइन नंबर 17 के चौराहे पर रेहड़ी लगाने वाले शब्बू ने कहा कि इलाके का हर आदमी तनाव में था। बड़ी रोड चौराहा में बाक्स बनाने वाले रशीद अहमद ने कहा कि जब जब कोर्ट में अतिक्रमण का जिक्र होता था, धड़कन बढ़ जाती थी। सीमांकन शुरू हुआ तो लोग रात को सो भी नहीं पा रहे थे। उम्मीद है कि कोर्ट उनकी जिंदगी और घर-परिवार का हित देखकर आगे भी फैसला देगा। इंदिरा नगर में रहने वाले इलेक्ट्रीशियन परवेज आलम ने कहा कि कोर्ट के निर्णय से राहत तो है, लेकिन यह अंतिम फैसला तो हैं नहीं, जब तक मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, धक-धक बनी रहेगी। वर्जन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। राजेन्द्र सिंह, रेलवे, पीआरओ, इज्जत नगर मंडल मैंने वादा पूरा किया हल्द्वानी की जनता को बेघर नहीं होने देने का वादा पूरा किया। आगे भी स्थायी निदान की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। रेलवे की जद में आ रहे हजारों लोगों को पता है कि किसने उनकी मदद की है? इंदिरा हृदयेश, वित्तमंत्री स्थायी हल का प्रयास करूंगा कोर्ट का आभार और उन लोगों का शुक्रिया किया, जिन्होंने इतनी दहशत के बावजूद संयम से काम लिया। मामले की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद, कोलिन गोंजालविस, डीडी कामत, रचना श्रीवास्तव, इंदिरा जयसिंह समेत वकीलों की टीम का भी शुक्रिया। मामले के स्थायी हल के लिए पूरी क्षमता से प्रयास करेंगे। - अब्दुल मतीन सिद्दीकी, कांग्रेस नेता कोर्ट के फैसले से लोगों को राहत मिली है। राज्य सरकार को अतिक्रमण की जद में आ रहे लोगों के पुनर्वास की तैयारी करनी चाहिए। -ललित मोहन जोशी, प्रदेश सचिव सपा सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावितों को बात रखने का मौका दिया है। जो लोग अतिक्रमण के दायरे में हैं, वे वैध दस्तावेजों के साथ वकील के मार्फत हाइकोर्ट में बात रखें। सरकार अतिक्रमण की जद में आ रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे। -शराफत खान, प्रदेश सचिव कांग्रेस

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web