वनभलपुरा के दो पूर्व दर्जाधारियों समेत 21 पर मुकदमा

हल्द्वानी। कार्यालय संवाददाता

First Published:19-01-2017 09:14:05 PM Last Updated:19-01-2017 09:20:25 PM

किदईनगर इलाके में बुधवार को कांग्रेस के दो गुटों में टकराव के बाद पुलिस रात भर तहरीर का इंतजार करती रही। मगर गुरुवार सुबह आचार संहिता उल्लंघन की याद आते ही आनन-फानन से दो पूर्व दर्जाराज्य मंत्रियों समेत 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले में 80 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस और चुनाव आयोग की आचार संहिता टीम से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट से रेलवे अतिक्रमण अभियान रोकने का स्टे मिलने के बाद बुधवार रात श्रेय लूटने को किदवईनगर क्षेत्र में कांग्रेस के दो गुट भिड़ गए थे। दोनों ओर से लाठी-डंडे और तलवारें चलने से छह से अधिक लोग घायल हो गए थे। बवाल नहीं थमने पर पुलिस को बेस अस्पताल में भी लाठियां फटकारनी पड़ी थीं। सैकड़ों की भीड़ के बीच संघर्ष के बावजूद पुलिस कार्रवाई के लिए रातभर तहरीर का इंतजार करती रही। आचार संहिता से बचने को दर्ज किए केस गुरुवार सुबह जिला प्रशासन ने मामले को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए जवाब-तलब की बात कही। इसकी भनक लगते ही वनभूलपुरा पुलिस हरकत में आ गई। एसओ वनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने अल्पसंख्यक हुनर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मतीन सिद्दीकी, छोटे भाई जावेद सिद्दीकी, बेटे जुबेर, उमेर, सुमेर और सईद, जावेद मिकरानी, रेहान मलिक, विक्की खान, इस्लाम मिकरानी, शकील के खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरे गुट से पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुहैल सिद्दीकी, कांग्रेस प्रदेश सचिव शराफत खान, वसीम, मुअज्जम उर्फ मुन्ना, दानिश, सर्फराज, अरशद, आमिर, उसमान, अशरफ समेत 80 लोगों पर आचार संहिता का उल्लंघन, शांति व्यवस्था बिगड़ने के तहत धारा 144 के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो रिकार्डिंग से पहचाने जाएंगे हुड़दंगी वनभूलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि दोनों गुटों में किसी ने अभी तक तहरीर नहीं दी है। 80 अज्ञात लोगों की पहचान के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद ले रही है। क्या था पूरा मामला हल्द्वानी। रेलवे अतिक्रमण अभियान में सुप्रीम कोर्ट से मिले स्टे की वाहवाही लूटने को कांग्रेस नेता मतीन सिद्दीकी गुट और शराफत खान, सुहैल सिद्दीकी गुट के बीच संघर्ष में दोनों गुटों के करीब छह से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वनभूलपुरा में संघर्ष की जानकारी मीडिया से मिली। हल्द्वानी में धारा 144 लगी है। बिना मंजूरी जुलूस, बैठक और तीन से अधिक लोग साथ खड़े नहीं हो सकते। वनभूलपुरा की घटना पर पुलिस और चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी गई है। केके मिश्र, आरओ/सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आचार संहिता बावजूद एक जगह सभा, दूसरी जगह जुलूस हल्द्वानी। राज्य में आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना आयोग की मंजूरी लिए जुलूस और सभाएं हो रही हैं। बुधवार को रेलवे अतिक्रमण अभियान में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद वनभूलपुरा में एक गुट ने न सिर्फ शाम को जुलूस निकाला बल्कि इसे पार्टी की मेहनत का फल बताया। रात के वक्त वाहवाही लूटने के लिए एक सम्मान समारोह भी हुआ। रात को ही नेता जुलूस की शक्ल में किदवई नगर और गफ्फूर बस्ती में घूमे। आचार संहिता लगने के बाद नेताओं के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और प्रशासनिक अफसर भी हरकत में आए। सिटी मजिस्ट्रेट केके मिश्र ने कहा कि मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है, इसके बाद कार्रवाई होगी।

