लालकुआं में दुर्गापाल ने कांग्रेस से भरा नामांकन

लालकुआं। हमारे संवाददाता

First Published:24-01-2017 07:30:01 PM Last Updated:24-01-2017 07:40:21 PM

श्रममंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने मंगलवार को नामांकन दाखिल करने से पहले हजारों समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर अपनी ताकत दिखाई। जड़ सेक्टर बिंदुखत्ता से निकला जुलूस लालकुआं नगर से होते हुए तहसील परिसर पहुंचा। यहां दुर्गापाल ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी एसडीएम एपी बाजपेयी को नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता और दुर्गापाल समर्थकों ने हरीश रावत और दुर्गापाल जिंदाबाद के नारे लगाए। भीड़ के चलते बाजार में काफी देर तक जाम की स्थिति रही। मंगलवार को शहीद स्मारक पर सुबह 10 बजे से ही क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता और दुर्गापाल समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों का हुजूम जुट गया। समर्थक हरीश चंद्र दुर्गापाल और मुख्यमंत्री हरीश रावत जिंदाबाद के नारेबाजी करते रहे। शहीद स्मारक से समर्थकों का जुलूस लेकर दुर्गापाल गोलारोड से होते मुख्यमार्ग पर पहुंचे तो दोनों तरफ की सड़कें जाम हो गईं। पूरे शहर में घूमने के बाद जुलूस तहसील परिसर पहुंचा। दुर्गापाल ने दोपहर 1 बजे तहसील में उपजिलाधिकारी एपी बाजपेयी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दुर्गापाल ने कहा कि हरीश रावत सरकार ने लालकुआं में अभूतपूर्व विकास किये हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करना और लालकुआं को देश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने का सपना है। यहां पूर्व दर्जा राज्यमंत्री प्रयाग भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद, कांग्रेसी नेता खजान पांडे, ब्लॉक प्रमुख भोलादत्त भट्ट, राजेंद्र खंनवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोपालसिंह नेगी, नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा, सरदार गुरुदीप सिंह, भुवन पांडे, बलवंत दानू,, देवीदत्त पांडे, जीवन कबड़वाल, पुष्कर दानू, बालम बिष्ट, लालसिंह पवार, मोहन कुड़ाई, भाष्कर भट्ट, रमेश तिवारी, विजय सिंजवाली, बलजीत सिंह, गोपाल गंगोला, धर्म सिंह, सुष्मिता पंत, उमेश कबडवाल, रमेश तिवारी, शारदा बमेंटा, गोपाल बिष्ट, किशन लटवाल, ज्ञान गुसाईं आदि रहे। करोड़पति हैं दुर्गापाल लालकुआं। दुर्गापाल की कुल चल-अचल संपति 1 करोड़ 95 लाख है। दुर्गापाल के बैंक खाते में जमा नकदी 1 करोड़ 12 लाख 71 हजार, 345 रुपये, हाथ में नकदी 35 हजार 600 रुपये है। पत्नी के बैंक खाते में जमा 75 हजार, 720 रुपये, हाथ में नकदी 24 हजार 200 रुपये। एक कार यूए 04ए-4800, डुंगरपुर, दुर्गापालपुर मोतीराम हल्दूचौड़, सतखोल (प्यूड़ा) जिला नैनीताल में करीब 70 लाख की भूमि और आवासीय भवन है। बसपा से राजीव मोहन ने भरा पर्चा लालकुआं। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी एडवोकेट राजीव मोहन बिरखानी ने मंगलवार को जुलूस निकालने के बाद नामांकन दाखिल किया। बिरखानी समर्थकों ने हल्दूचौड़ बाजार से लालकुआं पहुंचकर शहर में घूमते हुए तहसील तक जुलूस निकाला। जहां बसपा प्रत्याशी राजीव मोहन बिरखानी ने एसडीएम एपी बाजपेयी को नामांकन पत्र सौंपा। यहां उनके साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर दुम्का, महिला नेत्री मंजू भट्ट, इंदू दुम्का, गीता लोशाली, तुलसी आर्या, मोहन जोशी, अब्दुल वहीद, मोहनराम आदि मौजूद रहे।

