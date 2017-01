कंधे से कंधा मिला, हाथ से हाथ जुड़े, नारे से गूंजा आसमान

मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता

First Published:21-01-2017 10:23:03 PM

कंधे से कंधा मिला, हाथ से हाथ जुड़े और नारों से आकाश गूंज उठा। रामदयालु नगर फ्लाईओवर से जहां तक नजर पहुंच रही थी, ऊपर-नीचे व चारों दिशाओं में मानव शृंखला ही नजर आ रही थी। गोलाकार सड़क पर विविध रंगों के कपड़े पहनकर कतारबद्ध छात्र-छात्राओं, महिलाओं व आम लोगों ने एक-दूसरे के हाथ थाम रखे थे। कहीं शहनाई तो कहीं अंग्रेजी बैंड की धुन से सड़कों पर दूर-दूर तक उत्सवी नजारा बन गया। शहर के भिखनपुरा-रामदयालुनगर मोड़ पर मधुबनी मिडिल स्कूल की छात्रा ने जैसे ही जीविका दीदी का हाथ थामा, दो शृंखलाएं मिलकर एक हो गईं। यहीं पटना की ओर से एनएच-77 पर और बरौनी-समस्तीपुर की ओर से एनएच-28 पर बनी मानव शृंखला का संगम हो गया। कच्ची-पक्की चौक से खबड़ा तक की वीडियोग्राफी करते हुए ड्रोन कैमरा जब रामदयालु नगर फ्लाई ओवर से नीचे मंडराने लगा तो पटना रोड की शृंखला में खड़े चेहरे रोमांचित हुए। भिखनपुरा से मधौल तक सेल्फी ले रहे कई मोबाइल कैमरों के रुख बदल गए। रेलवे गुमटी के सामने कोई ड्रोन को कैमरे में कैद करने लगा तो कोई ड्रोन के साथ सेल्फी लेने लगा। सुबह के साढ़े नौ बजे से ही हर कदम एनएच-77 की ओर बढ़ रहा था। नारायणपुर की ओर से शेरपुर के दोनों सरकारी मिडिल स्कूल, विश्वभारती पब्लिक स्कूल व रियल पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं की लंबी कतारें नशाबंदी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शेरपुर चौराहे पर पहुंचने लगीं। दिघरा, मझौली,माधोपुर, रतवारा, सुस्ता, अतरदह, खबड़ा व मधुबनी की ओर से आए जत्थों से एनएच के किनारे शृंखला बनती चली गई। सबसे पहले स्कूलों का कारवां पहुंचा, फिर जीविका, आंगनबाड़ी, अन्य सामाजिक संगठनों व आम लोगों ने शृंखला में विविधता के रंग भरे। पंचायत का नाम सीएम तक : शेरपुर में प्रेमकुंज से दिघरा पुल तक दोहरी कतार देखकर डीएम धर्मेन्द्र सिंह व डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा के चेहरे चमके। दिघरा पुल के पास लोग कम पड़ने से गैप की आशंका थी। मजिस्ट्रेट दूसरी जगह से जीविका व अन्य संगठनों के जत्थे लेकर पहुंचे,जबकि स्कूली छात्र व ग्रामीण यहां पहले ही कतार बना चुके थे। देखते-दखते दूसरी कतार बन गई। शेरपुर चौराहे के निकट एचपी गैस एजेंसी के कर्मचारी, परमानंद त्रिवेदी के नेतृत्व में पेट्रोल पंप कर्मचारी तथा आगे एक होटल के निकट आलोक तिवारी के नेतृत्व में चाय-बिस्कुट व पानी के कई काउंटर लगे थे। गाड़ी से उतरते ही डीएम ने मुखिया मो. अफरोज से कहा,आपकी पंचायत की अच्छी भागीदारी की खबर सीएम तक पहुंचेगी।

