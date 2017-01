बवाल शुरू होते ही जान बचाकर भागे मरीज और कर्मी

सकरा। हिन्दुस्तान संवाददाता

First Published:18-01-2017 09:29:50 PM Last Updated:18-01-2017 09:36:29 PM

सकरा रेफरल अस्पताल में दो सप्ताह बाद फिर एक बार मरीज की मौत के लिए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की गई। बुधवार को अस्पताल में बवाल शुरू होते ही ड्यूटी पर तैनात स्वास्थकर्मियों में अफरातफरी मच गई। आक्रोशित कुर्सी, दरवाजा तोड़ते हुए प्रसव वार्ड और ऑपरेशन वार्ड तक पहुंच गये। भयभती मरीज एवं उनके परिजन अस्पताल से निकलकर इधर-उधर भागने लगे। बंध्याकरण ऑपरेशन व प्रसव के बाद अस्पताल में भर्ती करीब दो दर्जन महिलाएं परिजनों के साथ जान बचाकर भागीं। इस दौरान करीब एक दर्जन कंबल भी मरीज लेकर चले गये। बता दें कि पांच जनवरी को भी प्रसूता की मौत से भड़के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा था। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी। मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। उस वक्त भी डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गये थे। सुजावलपुर चौक पिकअप ने मारी ठोकर सकरा वाजिद निवासी शत्रुघ्न साह पलदारी कर परिवार का भरण- पोषण करता था। बुधवार सुबह वह साइकिल से सुजावलपुर चौक स्थित मंडी के निकट पहुंचा ही था, तभी पिकअप वैन का चालक पीछे से ठोकर मारते हुए भाग निकला। घायल शत्रुघ्न को स्थानीय लोगों ने सकरा अस्पताल में सुबह करीब छह बजे भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसे रेफर कर दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे एम्बुलेंस रहते सेवा नहीं मिली। ऑक्सीजन भी नहीं चढ़ाया गया। एक्स-रे कराने के दौरान हालत बिगड़ने लगी और करीब आठ बजे मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर खराब शत्रुघ्न साह को अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद डॉक्टर ने ऑक्सीजन चढ़ाने का सुझाव दिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया तो रेगुलेटर खराब होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिला। अस्पतालकर्मियों ने तीन से चार सिलिंडर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। इससे भी परिजन काफी आक्रोशित थे। एम्बुलेंस रहते नहीं मिली सुविधा जब घायल को रेफर किया गया, तब अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी थी। चालक से कहा गया, लेकिन वह अनसुनी कर एक प्रसव पीड़िता को को लाने चला गया। एम्बुलेंस के लौटने तक घायल की मौत हो चुकी थी। जब मृतक के परिजन और समर्थक हंगामा करने लगे, तब एम्बुलेंस कर्मी भाग चला। इस दौरान अस्पताल में तैनात बीएचआई पोलियोकर्मी सुरेश कुमार को देखते ही भीड़ ने पकड़ लिया और पीटने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने बीच- बचाव कर उसे बचाया। आक्रोशित लोग डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों को खोज रहे थे। रेल सेवा भी बाधित करने की कोशिश गुस्साये लोगों ने सड़क जाम करने के साथ रेलवे गुमटी थाना चौक पर भी जाम करने की कोशिश की। गुस्साये लोगों ने गेट के बूमर को गिराकर बंद कर दिया था और रेललाइन पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे ढोली स्टेशन पर तैनात रेल सुरक्षा बल के जवानों ने समझा-बुझाकर सभी को वहां से हटाया। मृतक के भाई ने लगाया लापरवाही का आरोप मृतक के भाई मिथिलेश कुमार ने सकरा थाना में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। इसमें अस्पताल के डॉ. सुनील कुमार पर इलाज में लापरवाही बरतने और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की निजी क्लीनिक में इलाज के लिए बीस हजार रुपये जमा करने का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा और ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया है। चिकित्सा पदाधिकारी ने भी दिया आवेदन अस्पताल के डॉ. सुनील कुमार ने भी सकरा थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल युवक को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। लेकिन परिजन दो घंटे बाद मरीज को मृत हालत में लाकर अस्पताल में हंगामा तोड़फोड़ करने लगे। साथ ही उनकी निजी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया। डीएम को स्थिति से कराया गया अवगत सकरा फरीदपुर मुखिया सतीश कुमार पासवान, सकरा वाजिद मुखिया विनोद पोद्दार, प्रमुख पति मो. नूर आलम, पूर्व मुखिया मो. हैदर अली, भाजपा नेता अभय कुमार, राजद अध्यक्ष मो. अली, मो. रेयाज अहमद , भाजपा नेता अर्जुन राम, बीडीओ राहुल कुमार, सीओ अजित कुमार झा, सकरा के प्रभारी थानाध्यक्ष मनोरंजन कुमार आक्रोशित लोगों को समझाने में लगे रहे। मुखिया ने दाह-संस्कार के लिए तीन हजार रुपये परिजनों को दिया। वहीं बीडीओ ने पारिवारिक लाभ योजना से बीस हजार रुपये देने का आश्वासन दिया है। बीडीओ राहुल कुमार ने बताया कि अस्पताल की स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। वहीं प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। कार्रवाई की जाएगी। आये दिन अस्पताल में गलत आरोप लगाकर मारपीट व तोड़फोड़ की घटना से डॉक्टर व कर्मी भयभीत हैं। रेफरल अस्पताल और पीएचसी के सभी डॉक्टर और स्वास्थकर्मी सामूहिक रूप से गुरुवार को सीएम कार्यालय में योगदान देंगे। सकरा में ड्यूटी करना अब खतरे से खाली नहीं है। डॉ. मो. इरशाद आलम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

