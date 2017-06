#WorldEnvironmentDay: ये 10 पौधे हैं घर के नेचुरल एयर प्यूरीफायर

वैसे तो इस धरती पर कोई भी पौधा, पेड़ अगर है तो वह आपको शुद्ध हवा और हरा भरा रखेगा लेकिन मल्टी स्टोरी फ्लैट में रहने वालों को अक्सर ये मलाल रहता है कि हम कैसे अपने घर में बागबानी करें और कैसे फ्रेश एयर का इंतजाम करें। #WorldEnvironmentDay तो आइए हम आपको बताते हैं 10 ऐसे पौधों के नाम जिन्हें आप सिर्फ अपने घर के गमले में लगाकर अपने घर को ग्रीन और हेल्दी बना सकते हैं। 1. अलूवीरा का पौधा

इस पौधे के लसलसा पदार्थ तमाम गुणों को लिए हुए है। यह त्वचा संबंधी किसी भी रोग या कटने-छिलने पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये आपको हमेशा बताते रहेगा कि आपके आसपास हवा शुद्ध है या नहीं। अगर इनका किनारा ज्यादा लाल हो जाए इसका मतलब है कि आपके आसपास काफी केमिकल युक्त वातावरण है। 2. इंग्लिश आइवी नासा वैज्ञानिकों के मुताबिक इंग्लिश आइवी घर में लगाने वाला सबसे अच्छा पौधा है जो हवा को शुद्ध रखता है। यह सामान्य तापमान और मध्यम सूर्य की रोशनी में उगता है। इसे हैंगिंग भी लगाया जा सकता है। 3. रबर का पेड़ घर में लगाने के लिहाज से हवा को शुद्ध करने के लिए रबर ट्री को बेस्ट माना जाता है। सबसे खास बात ये है कि ये पौधा कम रोशनी में भी आपके घर में बड़े हो सकते हैं। यह बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर कहलाते हैं। 4. पीस लिलि यह काफी सुंदर पौधा है और बिना की ज्यादा रखरखाव के घर में आसानी से उगाया जा सकता है। ये छांव और कम तापमान वाली जगह पर आसानी से बड़े होते हैं और हवा में मिले हुए विषैले कणों को दूर करते हैं। 5. स्नेक प्लांट यह कम रोशनी में आसानी से बड़े हो जाते हैं। यह पौधा रात में भी कार्बन डाइ आक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए इसे आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। 6. बांस का पौधा बांस का पौधा भी नासा वैज्ञानिकों के शोध में सर्वश्रेष्ठ एयर प्यूरीफायर है। इसके रखरखाव के लिए पानी, छांव या अप्रत्यक्ष धूप की जरूरत होती है। 7. फिलोडेनड्रोन दिल के आकार का ये पौधा पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध घर में रखे जाने वाला पौधा है। यह न सिर्फ आसानी से रखे जा सकते हैं बल्कि यह डेकोरेटिव भी होते हैं। इन्हें कई सालों तक आप अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं। 8. मकड़ी का पौधा (Spider Plant) आमतौर पर घरों में पाया जाने वाला ये पौधा नासा की एयर प्यूरीफायर लिस्ट में टॉप पर है। स्पाइडर प्लांट को लोग सजावट के तौर पर भी घरों में रखते हैं। 9. ड्रेसेना (Red-Edged Dracaena) यह काफी खूबसूरत पौधा है और यह 15 फीट की ऊंचाई तक आमतौर पर बढ़ जाता है। इसका ज्यादातर सजावट के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। असल में ये काफी अच्छे एयर प्यूरीफायर होते हैं। 10. गोल्डेन पोथॉस ये पौधा भी नासा के रिसर्च में टॉप एयर प्यूरीफायर के तौर पर नामित किया गया था। इस पौधे के सामान्यतौर पर किचेन या लिविंग रूम में हैंगिंग रखा जाता है।

