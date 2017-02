झारखंड में ग्रेजुएट टीचर के लिए निकली वैकेंसी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:26-02-2017 02:50:06 PM

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के 17,786 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों को राज्य के अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जिलों के माध्यमिक विद्यालयों के लिए भरा जाएगा। सभी जिलों में अमूमन हर विषय के लिए रिक्त पदों में से कुछ पदों को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है। सभी नियुक्तियां 'संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016' के माध्यम से की जाएंगी। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च तय की है। अन्य जानकारियों पर एक नजर : अनुसूचित जिलों में रिक्तियों का विवरण रांची, कुल पद : 916 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (89), अंग्रेजी (88), संस्कृत (68), उड़िया(01), बांग्ला (04), नागपुरी (20), पंच परगनिया (09), कुरमाली(08), मुण्डारी (06), कुडूख (04), गणित एवं भौतिकी (102), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (86), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (99), भूगोल (80), अर्थशास्त्र (83), शारीरिक शिक्षा (105), गृह विज्ञान (52), वाणिज्य (08), संगीत (04)



खूंटी, कुल पद : 387 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (29), अंग्रेजी (42), संस्कृत (39), मुण्डारी (32), गणित एवं भौतिकी (44), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (28), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (47), भूगोल (30), अर्थशास्त्र (31), शारीरिक शिक्षा (37), वाणिज्य (28) गुमला, कुल पद : 693 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (59), अंग्रेजी (70), संस्कृत (65), गणित एवं भौतिकी (84), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (80), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (75), भूगोल (57), अर्थशास्त्र (42), वाणिज्य (42), संगीत (01), गृह विज्ञान (03), कुडूख (22), नागपुरी (16), उर्दू (08), मुण्डारी (01), शारीरिक शिक्षा (58) सिमडेगा, कुल पद : 419 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (42), अंग्रेजी (40), संस्कृत (41), गणित एवं भौतिकी (46), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (46), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (34), भूगोल (32), अर्थशास्त्र (29), शारीरिक शिक्षा (46), गृह विज्ञान (06), मुण्डारी (15), कुडुख (09), वाणिज्य (20), संगीत (05), खड़िया (06), नागपुरी (02) लोहरदगा, कुल पद : 320 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (22), अंग्रेजी (33), संस्कृत (36), उर्दू (02), कुडूख (16), गणित एवं भौतिकी (38), जीव विज्ञान एवं रसायनशास्त्र (40), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (40), भूगोल (26), अर्थशास्त्र (22), शारीरिक शिक्षा (26), वाणिज्य (19) पश्चिमी सिंहभूम, कुल पद : 1120 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (98), अंग्रेजी (109), संस्कृत (97), गणित एवं भौतिकी (122), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (125), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (140), भूगोल (101), अर्थशास्त्र (98), शारीरिक शिक्षा (91), गृह विज्ञान (55), संगीत (03), उड़िया (02), बांग्ला (06), कृषि (02), फारसी (04), हो (46), उर्दू (01), नागपुरी (01), कुरमाली (02), वाणिज्य (17) पूर्वी सिंहभूम, कुल पद : 902 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (96), अंग्रेजी (91), संस्कृत (82),जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (96), गृह विज्ञान (44), संगीत (01), उड़िया(02), बांग्ला (24), उर्दू (02), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (103), भूगोल (80), अर्थशास्त्र (90), शारीरिक शिक्षा (81), संथाली (22), मुण्डारी (02), गणित एवं भौतिकी (86) सरायकेला-खरसांवा, कुल पद : 702 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (67), अंग्रेजी (61), संस्कृत (69), गणित एवं भौतिकी (67), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (73), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (79), भूगोल (60), अर्थशास्त्र (55), शारीरिक शिक्षा (66), उड़िया (13), बांग्ला (22), मुण्डारी (06), संथाली (09), हो (03), पंच परगनिया (02) कुरमाली (04), वाणिज्य (11), संगीत (15), गृह विज्ञान (19), उर्दू (01) लातेहार, कुल पद : 556 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (53), अंग्रेजी (55), गणित एवं भौतिकी (64), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (46), भूगोल (42), संस्कृत (50), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (58), शारीरिक शिक्षा (52), अर्थशास्त्र (44), उर्दू (12), गृह विज्ञान (02), कुडूख (31), वाणिज्य (43), नागपुरी (04) दुमका, कुल पद : 870 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (82), अंग्रेजी (70), संस्कृत (74), गणित एवं भौतिकी (74), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (98), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (76), भूगोल (80), अर्थशास्त्र (80), शारीरिक शिक्षा (92), वाणिज्य (69), संथाली (51), बांग्ला(10), उर्दू (11), संगीत (01), गृह विज्ञान (01), फारसी (01) जामताड़ा, कुल पद : 500 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (49), अंग्रेजी (39), संस्कृत (13), उर्दू(08), बांग्ला(17), संथाली (36), गणित एवं भौतिकी (48), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (58), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (55), भूगोल (52), अर्थशास्त्र (45), वाणिज्य (32), शारीरिक शिक्षा (47), संगीत (01) पाकुड़, कुल पद : 463 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (48), अंग्रेजी (37), संस्कृत (41), उर्दू (24), संथाली (16), बांग्ला (23), गणित एवं भौतिकी (44), विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (45), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (78), भूगोल (39), अर्थशास्त्र (50), गृह विज्ञान (08), संगीत (01), शारीरिक शिक्षा (09) साहेबगंज, कुल पद : 585 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (65), अंग्रेजी (57), संस्कृत (46), उर्दू (19), गणित एवं भौतिकी (60), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (62), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (54), भूगोल (56), अर्थशास्त्र (50), शारीरिक शिक्षा (54), संगीत (12), गृह विज्ञान (13), बांग्ला(06), फारसी (02),अरबी (01), वाणिज्य (10), संथाली (18) गैर-अनुसूचित जिलों में रिक्तियों का विवरण गढ़वा, कुल पद : 860 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (77), अंग्रेजी (78), संस्कृत (78), उर्दू (50), गणित एवं भौतिकी (90), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (86), भूगोल (81), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (133), अर्थशास्त्र (31), संगीत (20), शारीरिक शिक्षा (79), कुडुख (13), नागपुरी (04), गृह विज्ञान (32), वाणिज्य (07), कुरमाली(01)



पलामू, कुल पद : 1367 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (138), अंग्रेजी (139), संस्कृत (106), उर्दू (88), फारसी (01), बांग्ला (02), कुडुख (02), गणित एवं भौतिकी (146), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (138), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (136), भूगोल (126), अर्थशास्त्र (115), वाणिज्य (35), गृह विज्ञान (58), संगीत (11), शारीरिक शिक्षा (126) चतरा, कुल पद : 836 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (82), अंग्रेजी (87), संस्कृत (78), उर्दू(40), फारसी (28), गणित एवं भौतिकी (83), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (75), भूगोल (77), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (67), अर्थशास्त्र (71), संगीत (06), अरबी (02), शारीरिक शिक्षा (80), खोरठा (03), मुण्डारी (03), कुडुख (02), नागपुरी (02), वाणिज्य (26), गृह विज्ञान (24) हजारीबाग, कुल पद : 748 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (79), अंग्रेजी (62), संस्कृत (72), उर्दू(24), गणित एवं भौतिकी (76), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (92), भूगोल (68), अर्थशास्त्र (64), शारीरिक शिक्षा (78), गृह विज्ञान (30), वाणिज्य (08), संगीत (14), खोरठा (28), संथाली (01), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (52) रामगढ़, कुल पद : 557 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (56), अंग्रेजी (36), संस्कृत (62), उर्दू (06), खोरठा (33), गणित एवं भौतिकी (50), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (70), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (46), भूगोल (48), अर्थशास्त्र (48), शारीरिक शिक्षा (60), वाणिज्य (42) कोडरमा, कुल पद : 369 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (30), अंग्रेजी (34), संस्कृत (36),उर्दू (10), खोरठा (16), गणित एवं भौतिकी (34), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (44), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (40), भूगोल (38), अर्थशास्त्र (31), शारीरिक शिक्षा (30), बांग्ला (02), गृह विज्ञान (06), संगीत (08), वाणिज्य (10) गिरिडीह, कुल पद : 1329 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (137), अंग्रेजी (135), संस्कृत (94), उर्दू (50), फारसी (02), खोरठा (24), कुरमाली (02), संथाली (26), गणित एवं भौतिकी (151), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (140), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (113), भूगोल (116), अर्थशास्त्र(114), गृह विज्ञान (46), संगीत (43), वाणिज्य (07), शारीरिक शिक्षा (121), अरबी (08) बोकारो, कुल पद : 647 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (72), संस्कृत (54), अंग्रेजी (58), उर्दू (08), बांग्ला(09), गणित एवं भौतिकी (78), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (74), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (52), भूगोल (56), अर्थशास्त्र (58), शारीरिक शिक्षा (60), संथाली (03), खोरठा (28), गृह विज्ञान (31), वाणिज्य (04), नागपुरी (01), अरबी (01) धनबाद, कुल पद : 1045 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (97), अंग्रेजी (95), संस्कृत (99), उर्दू (26), बांग्ला(28), फारसी (04), गणित एवं भौतिकी (157), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (93), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (100), भूगोल (94), अर्थशास्त्र (88), शारीरिक शिक्षा (87), गृह विज्ञान (23), वाणिज्य (21), संगीत (10), कुरमाली (03), संथाली(08), खोरठा (12) गोड्डा, कुल पद : 921 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (84), अंग्रेजी (88), संस्कृत (74), संथाली (33), कुरमाली(02), खोरठा (02), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (100), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (96), भूगोल (88), अर्थशास्त्र (90), गृह विज्ञान (23), संगीत (10), वाणिज्य (26), शारीरिक शिक्षा (96), बांग्ला(01), उर्दू (28), गणित और भौतिकी (80) देवघर, कुल पद : 682 (विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

हिंदी (60), अंग्रेजी (44), संस्कृत (36), उर्दू (30), अरबी (04), संथाली (13), गणित और भौतिकी (86), जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (82), इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (84), भूगोल (66), अर्थशास्त्र (64), गृह विज्ञान (18), संगीत (04), वाणिज्य (14), शारीरिक शिक्षा (70), बांग्ला (02), फारसी (05)

