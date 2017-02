इन घरेलू और हेल्दी नुस्खों से हटाएं दांतों पर जमी पीली परत

हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:21-02-2017 12:54:48 PM Last Updated:21-02-2017 01:59:11 PM

सफेद चमकते दांत किसी को भी आकर्षक, स्वस्थ और जवां बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। कई लोग सबके सामने मुस्कराने में भी कोताही बरतते हैं, क्योंकि वे अपने दांतों के गंदे रंग को लेकर सतर्क रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पीले दांत सबके सामने उनके व्यक्तित्व को कम आकर्षक बना सकते हैं। ऐसे में चिंता बढ़ती है कि आखिर उनके दांत पीले क्यों हैं? क्यों पीले होते हैं दांत दरअसल कई कारणों से दांत पीले पड़ने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर, वंशानुगत, दांत की सही तरीके से सफाई न होना या चाय, कॉफी, गुटखा और सिगरेट का अत्यधिक सेवन प्रमुख कारण होते हैं। एंटीबायोटिक के अधिक डोज, मौसम, संक्रमण और खराब मेटाबोलिज्म भी दांतों के पीले पड़ने का कारण हो सकते हैं। घरेलू उपाय भी हैं कारगर यदि आप डेंटिस्ट के पास जाने से घबरा रहे हैं या किसी भी तरह के इलाज के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको कुछ घरेलू नुस्खों को आजमाना चाहिए, जो आपके दांतों पर से पीली परत को हटाने में मददगार साबित हो सकते हैं। यदि आपके दांत हल्के पीले पड़े हैं तो उन्हें सफेद करने और आपकी मुस्कराहट को बेहतर बनाने में ये प्राकृतिक तरीके मददार हो सकते हैं। आपको इसके लिए धैर्य की सख्त जरूरत पड़ेगी। नीबू नीबू में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के गुण तो हैं ही, इसका प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों में भी किया जाता है। दांतों को सफेद करने के लिए भी नीबू काफी लोकप्रिय है। इसके लिए नीबू के जूस को निकालें और इसे पानी में मिलाएं। इस पानी से कुल्ला करें। इस्तेमाल का दूसरा तरीका यह है कि नीबू के छिलके को अपने दांतों पर रगड़ें, कुछ ही दिनों में दांत पहले की तरह जगमगाने लगेंगे। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भी दांतों की सफाई कर सकता है, यह सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लग रहा हो, लेकिन है सौ फीसदी सच। स्ट्रॉबेरी भी नीबू की तरह विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। यह प्राकृतिक क्लींजर के तौर पर काम करता है। दो-तीन स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को हल्के से दांतों पर रखें। जल्दी और अच्छे परिणाम पाने के लिए कुछ सप्ताह तक दिन भर में दो बार ऐसा करें। सेब सेब लार के निर्माण को बढ़ाने में मददगार है। यह सांसों को ताजगी भी प्रदान करता है। दांतों पर से धब्बों को हटाने के लिए रोजाना एक सेब का इस्तेमाल करना अच्छा उपाय है। इसके लिए सेब को अच्छी तरह से चबाना जरूरी है, ताकि इससे मैलिक एसिड निकले। सेब के फाइबर भी दांत के दाग-धब्बों को हटाने में मददगार होते हैं। संतरे का छिलका यदि आप नियमित तौर पर संतरे के छिलके से अपने दांतों की सफाई करें तो उसका पीलापन कम होता है। रोजाना रात में सोने से पहले संतरे के छिलके को दांतों पर रगड़ें। संतरे के छिलके में मौजूद विटामिन सी और कैल्शियम रात भर माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं। ऐसा आप कुछ सप्ताह करके देखें, आप पाएंगे कि आपके दांत चमकने लगे हैं। डार्क चॉकलेट चॉकलेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। चॉकलेट से दांत खराब होने का रोना रोने वाले यह जान लें कि डार्क चॉकलेट आपके दांतों को सफेद करने में मदद करती है। दरअसल यह ब्रोमाइन का बेहतरीन स्रोत होती है, जो दांतों की सतह को मजबूत और सफेद करने में मददगार है। चीज चीज को हम आमतौर पर दांतों के लिए ठीक नहीं मानते। इस कारण सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सच यही है कि दांतों पर सफेदी की चमक पाने के लिए चीज का भी इस्तेमाल फायदेमंद होता है। कई शोधों के अनुसार, भोजन करने के बाद चीज के एक टुकड़े के सेवन से दांत री-मिनरलाइज्ड होते हैं और दांतों के खराब होने का खतरा काफी कम हो जाता है। इनसे रहें दूर चाय, कॉफी, वाइन, कोक आदि से दूर रहें। इन गहरे रंगों वाले पेय पदार्थों में रंगीन अवयव होते हैं, जो दांतों पर दाग उत्पन्न करते हैं। इनसे दूरी बनाने से स्वाभाविक तौर पर दांतों पर दाग कम पड़ेंगे। यदि आप इन पेय पदार्थों का सेवन कर ही रहे हैं तो इन्हें पीने के बाद दांतों पर ब्रश अवश्य कर लें। यदि आपके पास उस समय टूथ ब्रश उपलब्ध न हो या सिंक नजदीक में न हो तो पानी की कुछ घूंट लेकर मुंह में घुमाएं, ताकि इसका असर कम हो जाए। (डेंट ओ केयर के डेंटिस्ट डॉ. अर्जुन बेदी से बातचीत पर आधारित)

