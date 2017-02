UPSC ने 62 पदों के लिए मंगाए आवेदन, ये पद हैं खाली

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 62 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां कंपनी प्रोसीक्यूटर, डिप्टी सुपरइंटेडिंग आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम), डिप्टी डायरेक्टर और मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए की जाएंगी। आयोग ने इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2017 है। पद, योग्यता, वेतन और आवेदन से संबंधित अन्य सभी जानकारियां नीचे दी गई हैं : कंपनी प्रोसीक्यूटर



पद : 03 (एससी-01, एसटी-01 और ओबीसी-01)



योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की हो। अभ्यर्थी का कामर्शियल लॉ और कंपनी लॉ केस में अनुभव वांछनीय है।



वेतनमान : 9300 से 34,800 रुपये। साथ में ग्रेड पे 4600 रुपये।

अधिकतम आयु : 16 मार्च 2017 को ओबीसी के लिए 33 और एससी/ एसटी के लिए 35 वर्ष। डिप्टी सुपरइंटेडिंग आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट



पद : 06 (अनारक्षित-04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या समकक्ष विषय में एमएससी की हो। साथ ही अभ्यर्थी को तीन साल का अनुभव होना चाहिए।

वेतन : सातवें वेतनमान के अनुसार करीब 56,100 रुपये। असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम)



पद : 39 (अनारक्षित-22, ओबीसी-08, एससी-06)

योग्यता : कंप्यूटर एप्लीकेशन/ कंप्यूटर साइंस में एमसीए हो। या कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमटेक किया हो। या अभ्यर्थी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर साइंस/ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बीई/ बीटेक हो। साथ ही अभ्यर्थी को इलेक्ट्रिॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में दो साल का अनुभव हो।



या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन/ कंप्यूटर साइंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक किया हो। साथ ही अभ्यर्थी को इलेक्ट्रिॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में तीन साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें से एक साल का अनुभव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए।



या इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हो या समकक्ष योग्यता हो। साथ ही अभ्यर्थी को इलेक्ट्रिॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में चार साल का अनुभव हो। इसमें से दो साल का अनुभव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए।



या डोएक के तहत 'ए' लेवल डिप्लोमा हो। या कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीजी डिप्लोमा हो। साथ ही अभ्यर्थी को इलेक्ट्रिॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में चार साल का अनुभव हो। इसमें से दो साल का अनुभव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए।



वेतनमान : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में ग्रेड पे 5400 रुपये।

अधिकतम आयु (उपरोक्त दोनों पद) : अधिकतम आयु : 16 मार्च 2017 को 35 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर (ईआर)



पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बॉटनी/ जूलॉजी/ इकोलॉजी/ एनवायरमेंटल साइंस/ वाइल्ड लाइफ में मास्टर डिग्री हो। साथ ही अभ्यर्थी को पांच साल का प्रोफेशनल अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 16 मार्च 2017 को 40 वर्ष। डिप्टी डायरेक्टर (ईआर)



पद : 01 (एससी)

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान/ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन/ जियोग्राफी/ इकोनॉमिक्स/ में मास्टर डिग्री हो। साथ ही अभ्यर्थी को पांच साल का प्रोफेशनल अनुभव हो।

वेतनमान (उपरोक्त दोनों) : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में ग्रेड पे 6600 रुपये।

अधिकतम आयु : 16 मार्च 2017 को 45 वर्ष। मेडिकल ऑफिसर (होम्योपैथी)



पद : 12 (अनारक्षित-09)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से होम्योपैथी में डिग्री हो। साथ ही सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ होम्योपैथी के यहां अभ्यर्थी का पंजीकरण हो।

वेतनमान (उपरोक्त दोनों) : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में ग्रेड पे 5400 रुपये।

अधिकतम आयु : 16 मार्च 2017 को 35 वर्ष। आवेदन शुल्क



25 रुपये। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ मास्टर कार्ड या नेटबैंकिंग/ कैश द्वारा एसबीआई की किसी भी शाखा में कर सकते हैं।

- एससी/ एसटी/ दिव्यांग और महिला आवेदकों के लिए शुल्क देय नहीं है। आवेदन प्रक्रिया



- वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर लॉगइन करें। यहां ‘ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लिकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट’ लिंक पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले वेबपेज पर बांयी और ऊपर की तरफ दिए गए 'रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2017' के लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर पदों से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करें। अब मांगी गई जानकारियां दर्ज करें और ‘सेव एंड कंटिन्यू’ टैब पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फोन या ई-मेल पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसे संभालकर रखें।

- अब आप ‘ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन’ वेबपेज पर मौजूद ‘एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2017’ सेक्शन में जाएं। यहां आप पदों से संबंधित लिंक पर क्लिक कर सभी डिटेल्स पढ़ें और फिर उसके सामने ‘अप्लाई नाउ’ लिंक पर क्लिक करें।

- फिर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड दर्ज कर ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। मांगे गए सभी दस्तावेज की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।

- साथ ही अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। ये दोनों फाइल अधिकतम 40 केबी और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।

- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन का ऑटोजेनरेटेड फॉर्म कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसके प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।

- इंटरव्यू में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट, मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति और उनकी सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ले जाएं। महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख



16 मार्च 2017 (रात 11.59 बजे तक)

ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकाल सकते हैं

17 मार्च 2017 तक (रात 11.59 बजे) अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-23385271/ 23381125/ 23098543

वेबसाइट : https://upsconline.nic.in

