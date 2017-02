सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में 42 पद खाली,ये है अंतिम डेट

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ने 42 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मार्च है। अन्य जानकारियों पर एक नजर :



डिप्टी लाइब्रेरियन, पद : 01

योग्यता

- न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस/ इंफॉर्मेशन साइंस/ डॉक्यूमेंटेशन में पीजी डिग्री प्राप्त हो।

- असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर न्यूनतम पांच साल का कार्यानुभव हो।

-कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी हो।

अधिकतम आयु : 50 साल।

वेतनमान : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में 8,000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।



असिस्टेंट डायरेक्टर (ऑफिशियल लैंग्वेज), पद : 01

योग्यता

- हिंदी/ अंग्रेजी में पीजी डिग्री प्राप्त हो। बैचलर डिग्री में अंग्रेजी/ हिंदी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के तौर पर पढ़ा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो। या

- किसी भी विषय में पीजी की डिग्री प्राप्त हो। हिंदी/ अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के तौर पर पढ़ा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन साल का कार्यानुभव हो।

वेतनमान : 15600 रुपये से 39100 रुपये। साथ में 5400 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।



पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पद : 01

योग्यता : पब्लिक रिलेशंस/ मास कम्यूनिकेशन एंड जर्नलिज्म में न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ पीजी डिग्री प्राप्त हो। या

- इतने ही फीसदी अंकों के साथ पीजी डिग्री प्राप्त हो। साथ ही पब्लिक रिलेशन/ जर्नलिज्म/ मीडिया रिलेशन में डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का कार्यानुभव हो।

- कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी हो।

वेतनमान : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में 5400 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।

अधिकतम आयु (उपर्युक्त दोनों पद) : 40 साल।



प्राइवेट सेक्रेटरी, पद : 03

योग्यता

- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- शॉर्टहैंड लेखन की गति 100 शब्द प्रतिमिनट होनी चाहिए।

- 9, 300 रुपये से 34,800, ग्रेड पे 4200 रुपये पर काम करने का न्यूनतम तीन साल का कार्यानुभव रहा हो।

वेतनमान : 9300 रुपये से 34,800 रुपये। साथ में 4600 रुपये ग्रेड पे होगा।



नर्स, पद : 01

योग्यता : नर्सिंग में बीएससी की डिग्री प्राप्त हो। या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) में डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वैध पंजीकरण हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव हो।

वेतनमान : 9300 रुपये से 34,800 रुपये। साथ में

4600 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।



पर्सनल असिस्टेंट, पद : 03

योग्यता : बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- शॉर्टहैंड की गति 80 शब्द प्रतिमिनट होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग की गति 45 शब्द प्रतिमिनट होनी चाहिए।

- 5200 रुपये से 20,200 रुपये (ग्रेड पे 2,400 रुपये) पर न्यूनतम पांच साल का कार्यानुभव हो।



असिस्टेंट, पद : 01

योग्यता : बैचलर डिग्री प्राप्त हो। यूडीसी (वेतनमान 5200 रुपये से 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2400 रुपये) के तौर पर तीन साल और एलडीसी (5200 रुपये 20,200 रुपये, ग्रेड पे 1900) के तौर पर पांच साल का कार्यानुभव हो।

- कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकार हो। प्रोफेशनल असिस्टेंट (लाइब्रेरी), पद : 01

योग्यता : लाइब्रेरी साइंस/ इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का कार्यानुभव हो। या

- किसी भी विषय में पीजी डिग्री प्राप्त हो। साथ में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा/ पीजी डिग्री प्राप्त हो। साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो। हिंदी (जूनियर ट्रांसलेटर), पद : 01

योग्यता

- हिंदी/ इंग्लिश में पीजी डिग्री प्राप्त हो। बैचलर में इंग्लिश/ हिंदी को मुख्य विषय के तौर पर पढ़ा हो।या

- किसी भी विषय में पीजी डिग्री प्राप्त हो। बैचलर स्तर पर हिंदी/ इंग्लिश मुख्य विषय के तौर पर पढ़ा हो। या इंग्लिश या हिंदी भाषा परीक्षा का माध्यम रही हो। बैचलर डिग्री स्तर पर हिंदी/ इंग्लिश मुख्य विषय के तौर पर पढ़ा हो। या

- इंग्लिश/ हिंदी मुख्य विषय के साथ बैचलर डिग्री या दोनों में से कोई एक भाषा परीक्षा का माध्यम रही हो।

- शैक्षिणक योग्यता के आलावा ट्रांसलेशन में डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। साथ ही अनुवाद कार्य (हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी) में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव हो।

वेतनमान (उपर्युक्त चारों पद) : 9300 रुपये से 34,800 रुपये। साथ में 4200 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।

अधिकतम आयु (उपर्युक्त छह पद) : 35 साल।



टेक्निकल असिस्टेंट (लैबोरेटरी), पद : 05

योग्यता : न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ फिजिकल/ केमिकल/ बायोलॉजिकल/ लाइफ साइंस/ मेटेरियल्स साइंस/ अर्थ साइंस/ कंप्यूटर साइंस में बीएससी की डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव हो। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट (लाइब्रेरी), पद : 01

योग्यता : लाइब्रेरी साइंस/ इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव प्राप्त हो।

- कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी हो। फार्मासिस्ट, पद : 01

योग्यता : बीफार्मा की डिग्री प्राप्त हो। संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव प्राप्त हो।

- स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वैध पंजीकरण हो।

- कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी हो।

वेतनमान (उपर्युक्त तीनों पद) : 5200 रुपये से 20,200 रुपये। साथ में 2800 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।



लाइब्रेरी असिस्टेंट, पद : 01

योग्यता : लाइब्रेरी साइंस/ इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

-संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव हो।



लैबोरेटरी असिस्टेंट, पद : 01

योग्यता : बीएससी की डिग्री और एक साल का कार्यानुभव हो।

वेतनमान (उपर्युक्त दोनों पद) : 5200 रुपये से 20,200 रुपये। साथ में 2000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।



एलडीसी, पद : 06

योग्यता : बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजर टाइपिंग करने में दक्षता प्राप्त हो।

- कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी हो।



ड्राइवर, पद : 03

योग्यता : 10वीं की परीक्षा पास हो। हेवी व्हीकल चलाने का वैध ड्राइंविंग लाइसेंस हो।

-संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन साल का कार्यानुभव हो। हिंदी टाइपिंस्ट, पद : 01



योग्यता : बैचलर डिग्री प्राप्त हो। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रतिमिनट होनी चाहिए।

- कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी हो।

एलडीसी (केयरटेकर), पद : 02

योग्यता

- बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या होटल मैनेजमेंट में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव हो।

कुक, पद : 03

योग्यता : 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

- संबंधित क्षेत्र में पांच साल का कार्यानुभव हो।

वेतनमान (उपर्युक्त पांच पद) : 5200-20,200 रुपये। साथ में 1900 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।



किचन अटेंडेंट, पद : 01

योग्यता : 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

पीयून/ ऑफिस अटेंडेंट/ एमटीए, पद : 01

एमटीएस, पद : 01

योग्यता (उपर्युक्त दोनों पद) : 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव हो। लैब अटेंडेंट, पद : 01

योग्यता : साइंस विषय के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

-संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम एक साल का कार्यानुभव हो। मेडिकल अटेंडेंट/ ड्रेसर, पद : 01

योग्यता : साइंस विषय के साथ 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

-संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का कार्यानुभव हो।

वेतनमान (उपर्युक्त छह पद) : 5200-20,200 रुपये। साथ में 1800 रुपये ग्रेड पे मिलेगा।

अधिकतम आयु (उपर्युक्त 15 पद) : 30 साल। सूचना



- अधिकतम आयु की गणना 21 मार्च 2017 को आधार मानकर की जाएगी।

-अधिकतम आयु सीमा में एससी, एसटी को पांच, ओबीसी को तीन और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया

- डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर और पीआरओ के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

-शेष पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : 600 रुपये। एससी और एसटी के लिए 100 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (http://cutn.ac.in) के होमपेज पर ऊपर की ओर मौजूद 'करियर' लिंक पर क्लिक करें।

- उसके बाद 'रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन-टीचिंग पोजिशंस इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर : सीयूटीएन/ एनटी/ 04/ 2017' लिंक पर क्लिक करें।

- उसके बाद 'इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन' लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पिछले वेबपेज परजाएं। उसके बाद 'रजिस्टर टू अप्लाई ऑनलाइन' लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद मांगी गई जानकारियां दर्ज करें और 'सब्मिट' लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद 'कंफर्म' लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें मांगी गई जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें और ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रक्रियाओं को निर्देशानुसार पूरी कर लें।

- फिर ऑटोजनरेटेड आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें। फिर उसे मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ निर्धारित पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन फॉर्म भेजें उसके ऊपर आवेदित पद का नाम जरूर लिखें। यहां भेजें आवेदन फॉर्म



रजिस्ट्रार, तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नालाकुड़ी कैंपस,कांगलनचेरी, पोस्ट, तिरुवरुरर, तमिलनाडु-610101

महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 21 मार्च 2017

- ऑटोजनरेटेड आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट स्वीकार किए जाएंगे : 30 मार्च 2017 ज्यादा जानकारी यहां

फोन : 09442488406

ई-मेल : ntrecruitment@cutn.ac.in ध्यान दें

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु

पद : 42

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 21 मार्च 2017

फोन : 09442488406

ई-मेल : ntrecruitment@cutn.ac.in

वेबसाइट : http://cutn.ac.in

