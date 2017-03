दिल्ली के आईएलबीएस में भरे जाएंगे 70 पद

दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीएरी साइंसेज (आईएलबीएस) ने कई तरह के पदों के लिए 70 रिक्तियां घोषित की हैं। इन पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर और जूनियर रेजिडेंट आदि पद शामिल हैं। संस्थान ने पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पदों के लिए 20 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। पद, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य जानकारियां नीचे दी गई हैं : एसोसिएट प्रोफेसर (नेफ्रोलॉजी), पद : 01

योग्यता

-एमबीबीएस डिग्री हो। नेफ्रोलॉजी में दो/ तीन/ पांच/ छह वर्षीय डीएम हो।

-तीन/ छह वर्षीय डीएम होने पर शिक्षण या शोध के क्षेत्र में तीन साल का कार्यानुभव हो। या दो/ पांच वर्षीय डीएम होने पर चार साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 55 वर्ष।

वेतनमान : 37,400 से 67,000 रुपये। ग्रेड पे 8900 रुपये। असिस्टेंट प्रोफेसर (ट्रांसप्लांट हिपेटोलॉजी), पद : 02

योग्यता : हिपेटोलॉजी/ गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी में डीएम हो। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसी शोध पत्रिका में दो शोधपत्र प्रकाशित हुए हों। असिस्टेंट प्रोफेसर (ऑन्कोलॉजी), पद : 01

योग्यता

-एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो। ऑन्कोलॉजी में डीएम हो।

-दो/ पांच वर्षीय डीएम के बाद शिक्षण या शोध के क्षेत्र में एक वर्ष का तजुर्बा जरूरी। तीन/ छह वर्षीय डीएम डिग्रीधारकों के लिए अनुभव आवश्यक नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर (कार्डियोलॉजी), पद : 01

योग्यता

-एमबीबीएस के बाद कार्डियोलॉजी में डीएम हो।

-दो/ पांच वर्षीय डीएम होने पर शिक्षण या शोध के क्षेत्र में एक साल का कार्यानुभव हो। तीन/ छह वर्षीय डीएम प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर (नेफ्रोलॉजी), पद : 01

योग्यता

-एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो। नेफ्रोलॉजी में डीएम हो।

-दो/ पांच वर्षीय डीएम के बाद शिक्षण या शोध के क्षेत्र में एक साल का कार्यानुभव हो। तीन/ छह वर्षीय डीएम प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

अधिकतम आयु (उपर्युक्त चार पद) : 50 वर्ष।

वेतनमान (उपर्युक्त चार पद) : 37,400 से 67,000 रुपये। ग्रेड पे 8700 रुपये। सीनियर रेजिडेंट, कुल पद : 14 (विषयानुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

-कार्डियोलॉजी, पद : 02

-हिपेटोलॉजी, पद : 02

-ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पद : 01

-नेफ्रोलॉजी, पद : 05

-रीनल ट्रांसप्लांट, पद : 02

-माइक्रोबायोलॉजी, पद : 01

-पल्मोनरी मेडिसिन, पद : 01

योग्यता : पद से संबंधित स्पेशिएलिटी में एमडी या एमएस की डिग्री हो।

अधिकतम आयु : 40 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 6600 रुपये। जूनियर रेजिडेंट, पद : 07

योग्यता : एमबीबीएस की डिग्री हो। कंपल्सरी इंटर्नशिप पूरी हो चुकी हो। दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। मेडिसिन/ सर्जरी/ पीडियाट्रिक्स में एक साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 40 वर्ष।

वेतनमान : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 5400 रुपये। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, पद : 04

योग्यता

-मेडिसिन/ एनेस्थीसिया/ सर्जरी/ पीडियाट्रिक्स में एमडी/ एमएस/ डीएनबी हो। हॉस्पिटल में एक साल काम करने का अनुभव हो। साथ ही कानूनी प्रक्रिया की बेहतरीन जानकारी हो। या

-एमबीबीएस के बाद किसी हॉस्पिटल में न्यूनतम चार साल काम करने का अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 6600 रुपये। इंस्ट्रक्टर (रिसर्च), पद : 01

योग्यता

-लाइफ साइंस/ बायोमेडिकल साइंस/ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी हो। या एमबीबीएस और संबंधित विषय में पीएचडी हो।

-शिक्षण/ शोध के क्षेत्र में एक साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 6600 रुपये। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, पद : 12

योग्यता : एमबीबीएस हो। किसी हॉस्पिटल में दो साल काम करने का अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 5400 रुपये। असिस्टेंट मैनेजर (पर्चेज), पद : 01

योग्यता : किसी विषय में बैचलर या पीजी डिग्री हो। मेटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त हो। बैचलर डिग्रीधारकों के लिए पांच साल और पीजी डिग्रीधारकों के लिए तीन साल का कार्यानुभव भी जरूरी। असिस्टेंट मैनेजर (बिजनेस डेवलपमेंट), पद : 01

योग्यता : मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए डिग्री हो। मार्केटिंग या सेल्स में तीन साल का कार्यानुभव हो। असिस्टेंट मैनेजर (गेस्ट रिलेशन्स), पद : 01

योग्यता

-बैचलर डिग्री हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन/ पब्लिक रिलेशंस/ मास कम्यूनिकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा हो। या एमबीए हो या मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ पीजी डिप्लोमा हो।

-पद के लिए तीन साल का कार्य अनुभव भी आवश्यक है।

अधिकतम आयु (उपर्युक्त तीन पद): 55 वर्ष।

वेतनमान (उपर्युक्त तीन पद) : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 5400 रुपये। इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/ एसी), पद : 01

योग्यता : पद से संबंधित विषय क्षेत्र में बीई डिग्री या डिप्लोमा हो। बीई के बाद तीन साल या डिप्लोमा के बाद पांच साल का कार्यानुभव भी हो। इंजीनियर (सिविल), पद : 01

योग्यता : संबंधित विषय में बीई डिग्री या डिप्लोमा हो। बीई डिग्रीधारकों के लिए तीन साल और डिप्लोमाधारकों के लिए पांच साल का अनुभव जरूरी।

अधिकतम आयु (उपर्युक्त दो पद) : 50 वर्ष। असिस्टेंट मैनेजर (बिलिंग एंड कैश), पद : 01

योग्यता : सीए/ सीडब्ल्यूए की अंतिम परीक्षा में पास हो। या फाइनेंस में एमबीए हो। शैक्षणिक योग्यता के अलावा तीन साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 40 वर्ष।

वेतनमान (उपर्युक्त तीन पद) : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 5400 रुपये। एग्जिक्यूटिव (बिलिंग एंड कैश), पद : 01

योग्यता : बीकॉम की डिग्री और पांच साल का कार्यानुभव हो। एग्जिक्यूटिव (हॉस्पिटैलिटी), पद : 01

योग्यता : बैचलर डिग्री हो। संबंधित कार्यक्षेत्र में पांच साल का कार्यानुभव हो। एग्जिक्यूटिव (पर्चेज), पद : 01

योग्यता : बैचलर डिग्री हो। मेटेरियल मैनेजमेंट में एक या दो वर्षीय डिप्लोमा हो। साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में पांच साल का कार्यानुभव हो। एग्जिक्यूटिव (जनरल), पद : 02

योग्यता : बैचलर डिग्री हो। संबंधित कार्यक्षेत्र में पांच साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु (उपर्युक्त चार पद) : 35 वर्ष। टेक्निकल एग्जिक्यूटिव (न्यूक्लियर मेडिसिन), पद : 01

योग्यता

-12वीं पास हो। मेडिकल रेडियो-आइसोटॉप टेक्निक में डिप्लोमा हो। साथ ही पांच साल का कार्यानुभव हो। या

-न्यूक्लियर मेडिसिन में बीएससी डिग्री और दो साल का कार्यानुभव हो। या

-न्यूक्लियर मेडिसिन में एमएससी डिग्री हो।

अधिकतम आयु : 50 वर्ष।

वेतनमान (उपर्युक्त पांच पद) : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 4200 रुपये। जूनियर एग्जिक्यूटिव (पर्चेज), पद : 01

योग्यता : किसी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। मेटेरियल मैनेजमेंट में एक या दो वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त हो। साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष। मेडिकल रिकॉर्ड जूनियर एग्जिक्यूटिव, पद : 01

योग्यता : बैचलर डिग्री हो। मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने में डिप्लोमा हो। साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 30 वर्ष।

वेतनमान (उपर्युक्त दो पद) : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2400 रुपये। रेजिडेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 03

योग्यता : किसी विषय में बैचलर डिग्री हो। इसके बाद हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या एमबीए हो।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष।

मासिक वेतन : 30,000 रुपये। जूनियर एग्जिक्यूटिव (सिक्योरिटी एंड फायर), पद : 03

योग्यता : किसी विषय में बैचलर डिग्री हो। फायर में छह माह अवधि का सर्टिफिकेट हो। साथ ही फायर एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दो साल काम करने का अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 35 वर्ष।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2400 रुपये। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, पद : 01

योग्यता

-किसी चिकित्सा पद्धति में स्नातक डिग्री प्राप्त हो। या नर्स हो।

-ट्रांसप्लांट सर्विस में पांच साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 50 वर्ष।

वेतनमान : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 5400 रुपये। सीनियर रेजिडेंट (हिपेटोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी), पद : 03 (दिव्यांग)

योग्यता : संबंधित विषय में एमडी डिग्री प्राप्त हो।

अधिकतम आयु : 40 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 6600 रुपये। जूनियर रेजिडेंट, पद : 02 (दिव्यांग)

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री प्राप्त हो। साथ ही इंटर्नशिप पूरी की हो। दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। मेडिसिन/ सर्जरी/ पीडियाट्रिक्स में एक साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 40 वर्ष।

वेतनमान : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 5400 रुपये। चयन प्रक्रिया

संस्थान की एक स्क्रीनिंग कमेटी पदों के लिए मिलने वाले आवेदनों को जांचेगी। फिर एक तय संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू या लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।



आवेदन शुल्क

-500 रुपये। एससी और एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए 100 रुपये।

-इसका भुगतान क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग के माध्यम से करना होगा। आवेदन प्रक्रिया -वेबसाइट (www.ilbs.in) के होमपेज पर ‘करियर ऑपर्चूनिटीज’ लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां से पदों के नाम, संख्या, वेतनमान और आयु सीमा की जानकारी प्राप्त करें।

-इसके बाद ‘करियर ऑपर्चूनिटीज’ लिंक पर दोबारा क्लिक करें। अब अपनी योग्यता के अनुसार पद को चुनें और उसके सामने मौजूद ‘अप्लाई’ लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। उसमें मांगी गई जानकारियों को दर्ज करके ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

-इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद ई-मेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।

-अब आवेदन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को सावधानी से भरें। साथ ही अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो (50 से 150 केबी) और सिग्नेचर (10 से 20 केबी) को स्कैन करके अपलोड करें। ये दोनों फाइलें जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।

-अंत में आवेदन फॉर्म में दर्ज विवरणों को जांचें और ‘सब्मिट’ ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर दें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख

20 मार्च 2017



