ये 7 सलाहें मानें तो परफेक्ट फैसले लेने में बन जाएंगी माहिर

प्रतिमा पांडेय

First Published:15-02-2017 01:51:35 PM

बचत के लिए प्लान, अपना घर, बच्चों के स्कूल जैसे बड़े निर्णयों से लेकर खाना क्या बनेगा, कहां घूमने जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएं कि ना जाएं, जैसे छोटे और आसान फैसले करना भी कभी-कभी काफी मुश्किल लगता है। जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति को खुद की निर्णय क्षमता पर विश्वास नहीं होता। दूसरों से सलाह लेने के बावजूद दिल घबराता है कि कहीं फैसला गलत साबित हुआ तो? अगर आपकी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है तो आइए जानें, उससे उबरने का तरीका: 1. खुद पर विश्वास है जरूरी कोई भी फैसला लेना अगर आपको नर्वस कर देता है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास की आदत बनाएं। यह भरोसा रखें कि किसी मुद्दे पर आप जो सोच पा रही हैं वह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाल ही में एक शोध में यह बात सामने आई है कि स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियां शुरुआत में क्षमताओं में एक-दूसरे को समान मानते हैं, लेकिन छह साल बीतते-बीतने लड़कियां खुद को लड़कों से कमजोर मानने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे स्टीरियोटाइप कहते हैं, जो एक तरह की सामाजिक परंपरागत छवि होती है। हमें बचपन से या तो घर में या टीवी, फिल्मों, आस-पड़ोस आदि से इस तरह के अनुभव होते रहते हैं कि अक्सर महिलाएं खुद को पुरुषों से बौद्धिक क्षमताओं में कमतर मानने लगती हैं। इस अविश्वास को मिटाना जरूरी है। 2. खुद का करें आकलन फैसला लेने में घबराहट लगती हो तो यह जरूर सोचें कि आप अपनी जिन कमजोरियों के कारण फैसला नहीं ले पा रहीं, क्या वे वाकई आपकी कमजोरियां ही हैं? अगर लगे कि आपकी हिचक सही है, तो फिर छोटे-छोटे फैसले खुद लेने से शुरुआत करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने के विभिन्न पहलुओं की समझ भी बढ़ेगी। एक या दो निर्णय गलत जाने से निर्णय लेने की पूरी क्षमता पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। 3. परिवार की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हों अपनी बात को रखें जरूर। अगर रखेंगी नहीं, तो उसके स्वीकारे जाने तक बात पहुंचेगी कैसे? परिवार किसी बात पर निर्णय ले रहा हो तो उसमें अपनी सोच-समझ का योगदान जरूर दें। इस तरह एक पहचान बनेगी और निर्णय प्रक्रियाओं में आपकी राय को भी शामिल किया जाएगा। इससे आपकी खुद को लेकर हिचक भी कम होती जाएगी। 4. तर्क का रखें ध्यान निर्णय प्रक्रिया में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक है इंट्यूशन और दूसरा तर्क। इंट्यूशन बहुत कुछ अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी अपने अतीत के अनुभवों से आपने वर्तमान के लिए भी समझ बनाई। वहीं तर्क यानी क्यों, कैसे, कब, किसके लिए, परिणाम आदि प्रश्नों पर विचार करना। जिन निर्णयों में नफे से ज्यादा बड़े नुकसान दिखते हों, उन पर फैसला लेते समय तर्क से ज्यादा काम लें। 5. ज्यादा देरी ठीक नहीं मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि निर्णय लेने में ज्यादा देरी करना भी ठीक नहीं होता। आमतौर से कोई भी फैसला लेने में दो तरह की चीजें ही बाधा बनती हैं। मुद्दे से संबंधित बहुत ज्यादा जानकारी होना या बहुत कम जानकारी होना। दोनों ही दशाओं में देर करने पर आपमें निर्णय टालने की आदत विकसित होती जाएगी। 6. फैसले से लगाव ना करें जो भी फैसला होता है उससे अगर आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ी होंगी तो उससे भी नुकसान होगा। एक तो फैसला ना माने जाने की दशा में आपमें आक्रोश या निराशा घर कर सकती है। दूसरे, अपने फैसले को फिर आप सही साबित करने की अनुपयोगी कोशिश में लग जाती हैं। यह भी तनाव का कारण बनता है। अगर फैसले से जुड़ाव नहीं होगा और दूसरे के फैसले का आप सम्मान करेंगी, तभी आपकी बात को भी सम्मान से सुना जाएगा और हो सकता है कि आपके फैसले को मान भी लिया जाए। 7. सही व्यक्ति की राय अहम है अगर आपको किसी मुद्दे से संबंधित फैसला लेना है तो बेहतर है कि उस विषय के जानकार से बात की जाए। अगर पेरेंटिंग से संबंधित कुछ फैसला करना है तो पेरेंटिंग एक्सपर्ट ज्यादा मददगार होगा। जो आपकी ही जैसी स्थिति में हों, वे आपको सही फैसले तक पहुंचने के लिए रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? क्यों बाद में लगते हैं निर्णय गलत गौर करें कि वह क्या चीज है जिसके कारण निर्णय लेने का दबाव बन रहा है और उसका सीधा असर किस पड़ पड़ेगा।

कई बार हम साफ-साफ न कह पाते हैं और न ही स्वीकारना चाहते हैं कि हम चाहते क्या हैं?

भावनात्मक आवेग में लिए गए निर्णय अकसर लंबे समय तक सही साबित नहीं हो पाते। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।

निर्णयों को निभाने में आपके आदर्श, चारित्रिक विशेषताएं, नजरिया मायने रखते हैं। निर्णय इन बातों के कितना अनुकूल हो, यह भी जरूर देखें। (साइकोलॉजिस्ट डॉ. धीरेंद्र कुमार से बातचीत पर आधारित)

