गर्मी में करें ये उपाय, घर अंदर से रहेगा ठंडा

गर्मियां आते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि कैसे झेलेंगे ये चार महीने? गर्म मौसम का आप कुछ नहीं कर सकतीं, पर घर को अंदर से शीतल रखना मुश्किल नहीं। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप घर को कूल-कूल अहसास दे सकती हैं। कैसे, बता रही हैं चयनिका निगम से तो बस, दिल और दिमाग ही ठंडा रहे, वही जिंदगी के लिए अच्छा होता है। पर, अप्रैल से जब गर्मी अपने पूरे शबाब पर होती है, तब ठंडक की जरूरत आपको और आपके पूरे घर को भी होती है। एक समय गर्मी का आलम यह हो जाता है कि एयरकंडीशनर भी काम करना बंद कर देते हैं और यह अभी सबकी पहुंच में हैं भी नहीं। इसलिए कुछ बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और गर्मी को गर्मी के मौसम में भी अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाइए: ओवन या लैपटॉप को बेवजह ऑन न छोड़ें बिजली से चलने वाले उपकरण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, जो आपके घर को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे, टेलीविजन, डेस्कटॉप जैसे आइटम जरूरत के समय ही ऑन करें। साथ ही वॉशिंग मशीन और ओवन जैसी चीजों का इस्तेमाल रात में ही करने की कोशिश करें। खिड़की भी बटांएगी हाथ खिड़की पर मिनी ब्लाइंड्स लगवाएं, यह सूरज की रोशनी को 40 से 50 प्रतिशत तक कम कर देती है।

दक्षिण और पश्चिम की ओर वाली खिड़कियों को बंद ही रखें।

खिड़कियों पर बैंबू शेड्स लगाएं, इससे 60 से 80 प्रतिशत तक हीट को रोका जा सकता है। रोशनी से दें शीतलता घर को कूल रखना है तो लाइटिंग का भी पूरा ध्यान रखना होगा। कानपुर के जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में शिक्षक नमिता कहती हैं कि लाइट्स घर के तापमान बढ़ाने और घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा: जहां बैठने की जगह है, एकदम वहीं पर सिर के ऊपर लाइट्स नहीं होनी चाहिए।

सीलिंग लाइट्स भी गर्मी पैदा करती हैं।

हाईलाइटर लाइट्स भी गर्मी के लिए ठीक नहीं है।

बहुत ज्यादा चमकने वाले बल्ब न लगाएं। परंपरागत बल्ब सिर्फ 10 प्रतिशत ही लाइट देते हैं, बाकी 90 प्रतिशत हीट होती है। इसकी जगह फ्लोरोसेंट बल्ब लगाएं जो कम गर्मी पैदा करती है। वास्तु भी रखता है घर ठंडा आपने पुराने जमाने में बने घरों को देखा होगा। ऊंची-ऊंची छत, बड़े-बड़े रोशनदान के साथ यह घर मौसम के हिसाब से ठंड और गर्मी का अहसास कराते हैं। वास्तुशास्त्री नरेश सिंगल कहते हैं, ‘रोशनदान कुछ ऐसे बने होने चाहिए कि हवा आती-जाती रहे। पहले के घरों में यही होता था। आजकल के घर 9 फीट की ऊंचाई में बनते हैं, जबकि साढ़े 14 फीट की ऊंचाई के साथ अगर घर बने हों तो गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी का अहसास होता रहेगा।’ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी रखेगा घर ठंडा आजकल के घरों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल जमकर होता है। हालांकि इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पर, पीओपी की बड़ी खासियत के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। दरअसल इससे घर के अंदर का माहौल मौसम के हिसाब से बना रहता है। ठंड में गर्म और गर्म में ठंड के अहसास के लिए पीओपी बेहतर विकल्प है। इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। ब्लैक आउट परदें रोकेंगे धूप आपने बड़ी प्लानिंग के साथ ऐसा कमरा बनवाया था, जिसमें दिन में सूरज की इतनी रोशनी आए कि लाइट की जरूरत ही न पड़े। पर यह क्या, गर्मी में आपका यही फॉर्मूला फेल हो गया, क्योंकि अत्यधिक सूरज की रोशनी ने आपके कमरे को गर्माहट से भर दिया है। अरे, चिंता मत कीजिए बस परदों को जरा सोच-समझ कर खरीदिए: जैसे ज्यादा धूप की रोशनी का हल ब्लैक आउट यानी कुछ भी न दिखने वाले परदों में है। इन परदो से रोशनी पार ही नहीं हो पाएगी।

लेयर वाले पर्दे भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इससे आप जब चाहें कमरे में रोशनी तो आती रहेगी, पर लेयर की वजह से धूप और उसकी गर्माहट का अहसास नहीं होगा। इसमें चंदेरी कॉटन या मटका सिल्क परदे के पीछे हल्के रंग के कॉटन के पर्दे डाले जा सकते हैं।

गाढ़े रंग के पर्दे धूप को अपनी ओर खींचते हैं। वहीं हल्के, पेस्टल और व्हाइट जैसे रंग धूप से बचाते हैं। मतलब परदे का रंग जितना हल्का, आपका घर उतना ही ठंडा।

बाजार में मौजूद ढेरों फैब्रिक्स में से कॉटन का चुनाव आपको घर ठंडा रखने में मदद कर सकता है, क्योंकि जहां दूसरे फैब्रिक धूप और गर्माहट को अपनी ओर खींचते हैं, वहीं इनकी देखभाल करना भी आसान नहीं होता। पेड़-पौधों का भी थामिए हाथ घर के प्रवेश द्वार से लेकर बरामदे, ड्राइंगरूम और फिर किचन के आस-पास इन सब जगहों को अगर पौधों का साथ मिले, तो घर में गर्मी का असर काफी कम हो सकता है। पौधों के कारण आपके घर का तापमान 6 से 7 डिग्री तक कम ही रहेगा। चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में उद्यान विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. जीएस गौड़ बताते हैं कि अगर आपका घर 1000 वर्गफुट का है तो इसके 10वें भाग में पौधे ही लगाइए और फिर देखिए घर में गर्माहट का असर काफी हद तक कम हो जाएगा। घर के हर हिस्से के लिए अलग-अलग पौधों का चुनाव आपको करना होगा। जैसे बरामदे के लिए पाम और बांस जैसे पौधे ठीक रहेंगे, तो कमरे के लिए आपको पूरे शेड वाले पौधे चुनने होंगे। डॉ. गौड़ बताते हैं कि मनी प्लांट, बैम्बू, सीडम, सक्युलंट जैसे पौधे घर के अंदर लगाने के लिए अच्छे हैं। ये पौधे कम से कम धूप के साथ भी बढ़ते जाते हैं।

