आजमाएं ये सलाहें, आसानी से मान जाएगा आपका टीन एज बच्चा

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:01-03-2017 03:54:42 PM Last Updated:01-03-2017 05:50:12 PM

टीनएज को उम्र का ऐसा पड़ाव माना जाता है, जिसमें चीजों के प्रति उत्सुकता और उन्हें आजमाने का रुझान कुछ ज्यादा ही होता है। इसी वजह से टीनएजर्स हमेशा कुछ नया और अलग करने की फिराक में रहते हैं। इनके ज्यादातर प्रयोग अपने शरीर पर होते हैं, फिर चाहे वह ब्रेसेस लगवाने की जिद हो या वैक्सिंग करवाने की या फिर चश्मे से छुटकारा पाकर कॉन्टैक्ट लेंस लगवाने की। क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. दीपाली के अनुसार, ‘टीनएज में पहुंचने के बाद बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते ही हैं। अपने लुक्स और बॉडी को लेकर वे काफी सतर्क हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें सही सलाह देना पेरेंट्स का फर्ज होता है। बच्चा जिस भी बात के लिए जिद करे, उसे उसकी जरूरत, उसके फायदे और नुकसान आदि के बारे में समझाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स को ही निभानी होगी। हर जिद के लिए साफ न कह देना और उनकी बात न सुनकर उन पर झल्लाने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके उलट वह अपनी जिद पूरी करने के लिए बिना कुछ सोचे-समझे आपसे छिपाकर उसे अंजाम देने की कोशिश करेंगे।’ अपने टीनएजर बच्चे की कुछ ऐसी ही मांगों से कैसे पाएं पार, आइए जानें: जिद करे अगर ब्रेसेस लगवाने की कुछ बच्चे शौकिया ब्रेसेस लगवाने की जिद करते हैं तो कुछ अपने लुक्स को लेकर चिंता के कारण इसकी जिद करते हैं। कारण कोई भी हो, लेकिन ब्रेसेस को लेकर आपकी अपनी भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। इस बारे में पहले खुद की जानकारी को दुरुस्त कर लेना अच्छा रहेगा। आपका बच्चा ब्रेसेस लगाने की जिद कई कारणों से कर सकता है। टेढ़े-मेढ़े, एक-दूसरे के ऊपर चढ़े हुए या ऊंचे-नीचे दांतों को सही आकार में लाने के लिए वह ऐसी जिद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वाजिब कारणों से ब्रेसेस लगवाने की जिद कर रहा है तो आप सबसे पहले उसे ऑर्थोडेंटिस्ट के पास लेकर जाएं। बच्चे के दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या का सही-सही आकलन ऑर्थोडेंटिस्ट ही कर सकते हैं। जांच के बाद वह ब्रेसेस या कोई अन्य उपाय करने की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर एक्सरे के माध्यम से दांतों की सही स्थिति का पता लगाकर उनका माप लेंगे और उस हिसाब से ब्रेसेस तैयार करेंगे। एक बार ब्रेसेस लगने के बाद आपको बच्चे को हर सप्ताह आर्थोडेंटिस्ट के पास लेकर जाना होगा, ताकि वह इसकी एडजस्टमेंट को जांचता रहे। ब्रेसेस कितने समय तक पहनने होंगे, यह बात उसके दांतों की समस्या पर निर्भर करती है। अमूमन इसमें कम से कम दो साल का समय लगता है। तार वाले ब्रेसेस में खाना आसानी से फंस जाता है, इसलिए इसे पहनने वाले बच्चों को इसकी सफाई का खास ख्याल रखना होता है। यह जरूरी है कि खाना खाने के बाद ऐसे बच्चे हर बार ब्रश करें। साथ ही नियमित तौर पर डेंटिस्ट से चेकअप करवाना भी जरूरी है ताकि कैविटीज का पता चल सके। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चा कुछ खास किस्म की चीजों को खाने से परहेज करे, जैसे मीठा, सोडा, जूस, पॉपकॉर्न, गम आदि। ये खाद्य पदार्थ दांतों में फंसकर सड़न पैदा कर सकते हैं और ब्रेसेस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर जिद हो वैक्सिंग-थ्रेडिंग करवाने की हाथ, पैर और अंडरऑर्म्स में बाल नजर आने का सीधा मतलब है कि आपका बच्चा किशोरावस्था में पहुंच चुका है। कुछ बच्चों में सात साल की उम्र से ही बॉडी हेयर नजर आने लगते हैं। अब सवाल है कि इसमें पेरेंट्स उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? बच्चे खासकर लड़कियां बॉडी हेयर को लेकर ज्यादा परेशान रहती हैं। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होने की वजह से स्कूल में कोई उन्हें चिढ़ाता हो, बालों से उन्हें किसी और तरह की परेशानी हो रही हो। कारण कोई भी हो, आपको अपने बच्चे के नजरिए से चीजों को समझने और उनकी समस्या सुनकर उन्हें सही सलाह देने की जरूरत है। अगर बालों से दिक्कत न हो तो उन्हें कम-से-कम कुछ और साल तक वैक्सिंग आदि से दूर रहने के लिए समझाएं। बालों को हटाने वाले उपायों की अपनी खामियां भी हैं। बाजार में हेयर रिमूवल क्रीम की एक बड़ी रेंज उपलब्ध है, लेकिन इनसे त्वचा पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। कभी-कभी इनसे बालों की जड़ों में जलन की समस्या के साथ बहुत छोटे घाव हो सकते हैं और उन पर इंफेक्शन होने का खतरा भी बना रहता है। कुछ विशेषज्ञ शेविंग को सबसे बेहतर तो कुछ हेयर रिमूवल क्रीम को ज्यादा अच्छा मानते हैं। अगर आपकी बेटी अपने बॉडी हेयर को लेकर परेशान है, तो उसे इन अलग-अलग तरीकों के बारे में बताएं और देखें कि वह किसमें सहज है। हालांकि वैक्सिंग इस उम्र के बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के तरीके बताने के अलावा बच्चे को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में भी बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि बॉडी हेयर के अपने फायदे हैं, जैसे वे शरीर को बैक्टीरिया से सुरक्षित रखते हैं और सूरज की पराबैंगनी किरणें भी सीधे त्वचा को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगवाना हो तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए कोई तय उम्र नहीं है, इसे बच्चे भी लगवा सकते हैं, टीनएजर्स भी और उम्रदराज भी। ज्यादातर आई केयर प्रोफेशनल 11 से 14 की उम्र में कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लेने की सलाह देते हैं। टीनएजर्स के मामले में उम्र नहीं, बल्कि असल चिंता की वजह यह होती है कि वे कॉन्टैक्ट लेंस को सही तरीके से पहनने और उसकी देखभाल करने में सक्षम हैं या नहीं। इस बारे में सही फैसला पेरेंट्स, टीनएजर्स और आंखों के चिकित्सक को मिलकर लेना चाहिए। अगर बच्चा लेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी देखभाल को लेकर बच्चे को आपको नियमित अंतराल पर आगाह करना होगा। टीनएजर्स अपने चेहरे-मोहरे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि चश्मा लगाने से वे कम आकर्षक दिखेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा खेल-कूद में शामिल होने वाले टीनएजर्स के लिए भी इसे पहनना सुविधाजनक रहता है। कॉन्टैक्स लेंस को साफ रखना अब काफी आसान हो गया है। एक मल्टीपर्पज सॉल्यूशन की मदद से लेंस को लंबे समय तक साफ रखा जा सकता है। रोजाना डिस्पोज किए जाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस को साफ करने की जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि टीनएजर्स ऐसे लेंस पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। डॉक्टर से लेंस को साफ रखने का सही तरीका मालूम कर लेना चाहिए, नहीं तो लेंस भी जल्दी खराब होंगे और आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। ये बातें आएंगी काम टीनएज बच्चे के साथ आपका रिश्ता कमजोर न हो, इसके लिए मां से ज्यादा उसकी दोस्त बनने की कोशिश करें। आप उसकी दोस्त बनेंगी, तभी अपनी जिंदगी में हो रहे बदलावों और चुनौतियों के बारे में वह आपसे बातें साझा करेगा।

उस पर भरोसा करेंं। उसे इस बात का अहसास करवाएं कि उसकी जिंदगी में चल रही तमाम उथल-पुथल के बावजूद आपको उसके विवेक पर पूरा विश्वास है। इसकी शुरुआत आप हर माह उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंपकर कर सकती हैं।

अगर अपने टीनएज बच्चे के साथ आपका टकराव बढ़ रहा है तो उससे पूछें कि आपके व्यवहार की कौन-सी चीजें उसे परेशान कर रही हैं। अगर उसके जवाब आपको तार्किक लग रहे हैं तो खुद में वे सारे बदलाव लाने की कोशिश करें।

