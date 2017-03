उत्तर प्रदेश में लेक्चरर सहित 517 पद रिक्त, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान जॉब्स टीम

First Published:20-03-2017 04:18:47 PM Last Updated:20-03-2017 04:33:34 PM

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने 517 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये नियुक्तियां स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, लेक्चरर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों के लिए की जाएंगी। पदों के लिए सभी तरह के आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्राप्त होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के आद उसके प्रिंटआउट को जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ आयोग के पते पर भी भेजना होगा। पदों से संबंधित योग्यता, वेतनमान और आयु आदि से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां इस प्रकार हैं : स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, पद : 02 (अनारक्षित) योग्यता -मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ मैथमेटिक्स/ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स/ कॉमर्स/ इकोनॉमिक्स/ स्टेटिस्टिक्स में पीजी डिग्री प्राप्त हो। या -स्टेटिस्टिक्स में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो। -पद के लिए देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी की जानकारी भी जरूरी है। आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। वेतनमान : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में ग्रेड पे 5400 रुपये। यहां होगी नियुक्ति : फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट लेक्चरर (महिला), कुल पद : 53 (अनारक्षित-36) विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण -हिंदी, पद : 07 (अनारक्षित-05) -अंग्रेजी, पद : 04 (अनारक्षित-03) -संस्कृत, पद : 05 (अनारक्षित-03) -उर्दू, पद : 02 (अनारक्षित) -बायोलॉजी, पद : 09 (अनारक्षित-05) -फिजिक्स, पद : 01 (अनारक्षित) -केमिस्ट्री, पद : 09 (अनारक्षित-07) -होम साइंस, पद : 05 (अनारक्षित) -हिस्ट्री, पद : 04 (अनारक्षित-02) -सिविक्स, पद : 04 (अनारक्षित-01) -साइकोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित) -इकोनॉमिक्स, पद : 02 (अनारक्षित-01) योग्यता (विषय के अनुसार) हिंदी : हिंदी में मास्टर डिग्री हो। साथ ही अभ्यर्थी ने संस्कृत विषय के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या किसी संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो। बायोलॉजी : बॉटनी या जूलॉजी में मास्टर डिग्री हो। होम साइंस : होम साइंस/ होम आर्ट में मास्टर डिग्री हो। या होमसाइंस में बीएससी हो/ इलाहाबाद या बड़ौदा यूनिवर्सिटी से होम आर्ट में बीए किया हो। या होम इकोनॉमिक्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हो। या दिल्ली के लेडी इर्विन कॉलेज से हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट के बाद होम साइंस में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो। शेष विषय : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीजी डिग्री हो। आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। वेतनमान : 15,600 से 34,800 रुपये। साथ में ग्रेड पे 4800 रुपये। यहां होंगी नियुक्तियां : शिक्षा विभाग लेक्चरर, कुल पद : 408 (अनारक्षित-204) विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण -इकोनॉमिक्स, पद : 28 (अनारक्षित-14) -हिस्ट्री, पद : 28 (अनारक्षित-14) -अंग्रेजी, पद : 30 (अनारक्षित-15) -मैथमेटिक्स, पद : 29 (अनारक्षित-14) -होम साइंस, पद : 31 (अनारक्षित-16) -जूलॉजी, पद : 29 (अनारक्षित-14) -फिजिक्स, पद : 29 (अनारक्षित-15) -साइकोलॉजी, पद : 28 (अनारक्षित-14) -केमिस्ट्री, पद : 29 (अनारक्षित-14) -पॉलिटिकल साइंस, पद : 28 (अनारक्षित-14) -बॉटनी, पद : 29 (अनारक्षित-15) -कॉमर्स, पद : 58 (अनारक्षित-29) -सोशियोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01) -हिंदी, पद : 30 (अनारक्षित-15) योग्यता -मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 फीसदी (एससी/ एसटी/ ओबीसी/ दिव्यांगों के लिए 50 फीसदी) अंकों के साथ पद से संबंधित विषय में पीजी डिग्री प्राप्त हो। -यूजीसी द्वारा आयोजित नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट (नेट) में उत्तीर्ण हो। -यूजीसी की ओर से वर्ष 2009 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जो अभ्यर्थी संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वे नेट में पास न होने पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। वेतनमान : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में ग्रेड पे 6000 रुपये। यहां होंगी नियुक्तियां : डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन साइंटिफिक ऑफिसर, कुल पद : 54 (अनारक्षित-35) सेक्शन के नाम के अनुसार पदों और योग्यता का विवरण -फिजिक्स, पद : 10 (अनारक्षित-06) योग्यता : फिजिक्स/ फॉरेंसिक साइंस/ मैथमेटिक्स में एमएससी हो या एमटेक हो। -केमिस्ट्री, पद : 08 (अनारक्षित-05) योग्यता : केमिस्ट्री/ फारेंसिक साइंस में एमएससी हो या एमटेक में उत्तीर्ण हो। -बायोलॉजी, पद : 22 (अनारक्षित-12) योग्यता : जूलॉजी/ बॉटनी/ फॉरेंसिक साइंस/ बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी हो या एमटेक की डिग्री हो। -फॉरेंसिक एकोटिक, पद : 03 (अनारक्षित) योग्यता : कंप्यूटर साइंस/ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन में बीटेक हो। या कंप्यूटर साइंस में एमएससी हो। या एमसीए हो। -कंप्यूटर फॉरेंसिक, पद : 06 (अनारक्षित-04) योग्यता : कंप्यूटर साइंस/ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन में बीटेक हो। या कंप्यूटर साइंस में एमएससी हो। या एमसीए की डिग्री हो। -लाइ डिटेक्टर, पद : 02 (अनारक्षित) योग्यता : साइकोलॉजी/ फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। या साइकाइट्री में एमडी हो। -ब्रेन मैपिंग, पद : 01 (अनारक्षित) योग्यता : साइकोलॉजी/ फॉरेंसिक साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री हो। या साइकाइट्री में एमडी हो। -नार्को एनालिसिस, पद : 02 (अनारक्षित) योग्यता : साइकोलॉजी/ फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। या साइकाइट्री में एमडी हो। जरूरी अनुभव (सेक्शन के अनुसार) लाइ डिटेक्शन : साइकोफिजियोलॉजी/ साइकोलॉजिकल/ क्रिमिनल साइकोलॉजी में तीन साल शोध का अनुभव हो। या किसी मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी/ इंस्टीट्यूट में तीन साल का विश्लेषण संबंधी अनुभव हो। शेष सेक्शन : संबंधित विषय में तीन साल शोध का अनुभव हो या किसी लैबोरेटरी/ इंस्टीट्यूट में तीन साल का एनालिटिक्ल अनुभव हो। आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। वेतनमान : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। साथ में ग्रेड पे 5400 रुपये। जरूरी सूचना -आयु और अनुभव आदि की गणना 01 जुलाई 2017 को आधार मानकर की जाएगी। -अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क -105 रुपये। उत्तर प्रदेश के एससी/ एसटी के लिए शुल्क 65 रुपये। -राज्य के दिव्यांगों को केवल 25 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। -शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया -वेबसाइट (http://uppsc.up.nic.in) के होमपेज पर बायीं तरफ बने कॉलम में दिए गए लिंक 'ऑल नोटिफिकेशन/ एडवर्टाइजमें' के लिंक पर क्लिक करें। -क्लिक करने के बाद खुलने वाले वेबपेज पर 'सीधी भर्ती' विज्ञापन संख्या 05/2016-17 के सामने दिए गए एडवर्टाइमेंट के लिंक पर क्लिक करें। -इसके बाद पदों से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें। -अब विज्ञापन के सामने दिए गए लिंक ‘अप्लाई पर क्लिक करें। -इसके बाद सामने आई टेबल में मौजूद पद का नाम और उसके सामने दिए गए ‘कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें। यहां यस/ नो में से सलेक्ट करें और आगे बढ़ें। -अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी भरकर सब्मिट पर क्लिक करें। -सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपसे प्रीव्यू के लिए पूछा जाएगा, प्रीव्यू देखकर आगे क्लिक करें। -क्लिक करने पर आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण नंबर को अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। -अब इसी पेज पर मौजूद 'क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट' लिंक पर क्लिक करें। -यहां स्टेट बैंक के एमओपीएस चेक बॉक्स में क्लिक कर नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। इस तरह दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। -दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 'प्रोसीड फॉर फाइनल सब्मिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म' पर क्लिक करें। -अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें। -इसके बाद निर्धारित आकार में स्कैन किया गया पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करें। -अब प्रीव्यू पर क्लिक कर सभी दी गई सूचनाओं की एक बार जांच कर लें और सब्मिट पर क्लिक कर दें। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। -इसमें आवेदक का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, इसे अपने पास भविष्य के लिए लिखकर सुरक्षित रख लें। साथ ही इस संबंध में आवेदक को एक एसएमएस भी प्राप्त होगा। -अब आवेदन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति को संलग्न करें। -इसके बाद इसे एक लिफाफे में रखकर आयोग के पते पर रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट से भेज दें। महत्वूपर्ण तिथियां -ऑनलाइन आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि : 13 अप्रैल 2017 -ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 18 अप्रैल 2017 -डाक से प्रिंटआउट स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 09 मई 2017 ((शाम 6 बजे तक)

