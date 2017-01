सीआरपीएफ आतंकी प्रकरण में पेश हुए मुंबई के तीन गवाह

रामपुर। निज संवाददाता

First Published:16-01-2017 11:24:10 PM Last Updated:16-01-2017 11:30:19 PM

सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के मामले की सुनवाई में सोमवार को अभियोजन पक्ष ने मुंबई के तीन गवाह पेश किए। आरोपी फहीम अंसारी ने मुंबई के पते पर समीर के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। गवाहों ने समीर को जानने से इनकार कर दिया। अब मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर वर्ष 2007 में 31 दिसंबर की रात को आतंकी हमला हुआ था। साल के आखिरी दिन आधी रात को नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। इस दौरान आतंकियों ने गोलियां बरसाई थीं और आतंकी ग्रुप सेंटर में घुस गए थे। हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हुए थे और एक रिक्शा चालक भी मारा गया था। आतंकी हमले की जांच-पड़ताल के बाद पुलिस और एसटीएफ ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिन पर केस चल रहा है। इनमें जंगबहादुर उर्फ बाबा खान, मोहम्मद शरीफ, इमरान, फारूख, कौसर खां, गुलाब खां, फहीम अंसारी और सबाउद्दीन शामिल हैं। सोमवार को लखनऊ और बरेली से सभी आरोपी अदालत में पेश किए गए। आरोपी फहीम अंसारी की गिरफ्तारी के वक्त उससे पुलिस और एसटीएफ ने ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया था। लाइसेंस समीर शेख पुत्र ददीर आलम शेख के नाम से बनवाया गया था। जबकि, उस पर फोटो फहीम अंसारी का था। लाइसेंस पर पता वसील कंपाउंड गनेश हरि वेकर मार्ग मुंबई का लिखा था। इसकी जांच को पुलिस और एटीएस की टीम मुंबई गई थी। टीम ने समीर शेख और ददीर आलम शेख की तलाश की थी। समीर शेख तो नहीं मिला था लेकिन ददीर आलम शेख मिल गया था, जहां फर्द बनाई गई थी। सोमवार को मुंबई से आए ददीर आलम शेख ने अदालत में गवाही दी। उसने बताया कि समीर नाम का उसका कोई बेटा नहीं है। न ही उसके परिवार में किसी ने समीर के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। साथ आए मोहम्मद वसी और मंजर शेख ने भी उसकी बात को सही बताया। गवाह अपना बिजली का बिल आदि भी साथ लाए थे। आरोपियों के अधिवक्ता मोहम्मद जमीर रिजवी ने बताया कि मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी। अदालत से यह भी मांग की गई है कि मुकदमे से हटकर गवाह पेश किए जा रहे हैं, जिससे देर हो रही है। लखनऊ और बरेली से कड़ी सुरक्षा में आए सभी आरोपी रामपुर। सीआरपीएफ आतंकी प्रकरण में आठ आरोपी हैं, जिन्हें बरेली और लखनऊ की जेल में रखा गया है। सोमवार को सुनवाई के लिए सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। लखनऊ के आरोपी एक दिन पहले बरेली लाए जाते हैं। बाद में सभी को एक साथ अदालत में पेश किया जाता है। सोमवार को आरोपियों को लाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। शहर के सभी थानों की पुलिस अदालत के आसपास रही। साथ ही हाईवे पर भी जगह-जगह पुलिस का पहरा रहा। आरोपियों के आने-जाने की पल पल की जानकारी की जाती रही। फारूख ने फिर दिया प्रार्थना पत्र रामपुर। आरोपियों के अधिवक्ता मोहम्मद जमीर रिजवी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद फारूख ने सोमवार को भी अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा है कि वह बीमार है। उसके पेट में परेशानी है, लेकिन ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। उसे जेल से बाहर इलाज कराने की अनुमति दी जाए। अदालत ने प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन को भेज दिया है। इससे पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर जेल प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी थी कि इलाज नियमानुसार कराया जा रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: three witness's statement recorded in crpf case Three witnesses from mumbai appeared in CRPF attack

From around the Web